تراند اليوم : ثمانية هنود يقتلون مسلمًا لأنه أكل لحوم البقر

نيودلهي / وكالات / مشرق نيوز

ألقت الشرطة الهندية، القبض على 8 أشخاص شمالي البلاد، لاعتدائهم بالضرب على مزارع مسلم حتى الموت، وإصابة نجله إصابة بالغة، بعد شائعات بشأن قيام الأسرة بتناول اللحم البقري، وهو محظور بالنسبة لكثير من أغلبية الهند الهندوسية.

وقال حاكم الولاية ناغيندرا براتاب سينغ -بحسب “سكاي نيوز”، الأربعاء، إن مجموعة من الغوغاء مكونة من حوالي ستين هندوسيًّا، ثارت عندما أعلن معبد أن أسرة الرجل المسلمة قامت بذبح أبقار وتخزين لحومها في منزلهم في بيسارا، وهي قرية حدودية في ولاية أوتار براديش.

وأوضح سينغ، أن المجموعة سحبت الرجل، محمد أخلاق (52 سنة)، ونجله من منزلهما مساء الإثنين، وقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب بالعصي والقرميد، ما نتج عنه وفاة أخلاق في مستشفى قريب، بينما يعالج نجله من إصابات خطيرة وبالغة.

وعندما ألقت الشرطة القبض على المشتبه، هاجمت مجموعة من المحتجين أفراد الشرطة وسياراتهم، وأجبرت الشرطة على فتح النار، طبقًا لصحف محلية.

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