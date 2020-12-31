تراند اليوم : إجراء عملية صدر بالمنظار الجراحي لأول مرة بغزة

إجراء عملية صدر بالمنظار الجراحي لأول مرة بغزة

غزة / الخليج 365

تمكن فريق طبي برئاسة د. رائد العريني استشاري المناظير وجراحة الصدر في مجمع الشفاء بغزة ،من إجراء عملية جراحة صدر بالمنظار الجراحي لطفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة شهور تعاني من التهاب رئوي.

وأوضح العريني في مقابلة صحافية عقب العملية، أنه من خلال الاطلاع على صور الأشعة العادية والمقطعية تبين وجود تجمع صديدي متكيس في تجويف الصدر، مبينا على أثره أدخلت الطفلة لقسم العمليات الكبرى وجرى إجراء عملية منظار صدري جراحي بفتحة 1سم وتم شفط 1لتر من الصديد من تجويف الصدر.

وأضاف : "قمنا بغسيل الرئة بسته لتر محلول دافئ، وأيضا تقشير جدار الرئة لتملئ التجويف الصدري . مشيرا إلى أن العملية استمر لمدة ساعة واحدة وأن الطفلة في حالة صحية جيدة جدا ولا تعاني من أي مضاعفات صحية

اقرأ أيضاً

من ناحيته أشاد د. عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات بهذا الانجاز عادا إياه دليلا على تطور الكادر البشري وسعيه المتواصل لتطوير الخدمة وإجراء عمليات دقيقة بطرق علمية عالمية تضاهي العمليات التي تجرى في مختلف دول العالم.

انتهى