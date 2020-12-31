تراند اليوم : تناول القهوة مساءً يؤخر نومك 40 دقيقة

لندن / وكالات / مشرق نيوز

أظهرت دراسة حديثة أن تناول القهوة مضاعفة التركيز أو ما يوازيها لناحية كمية الكافيين قبل ثلاث ساعات من موعد النوم الاعتيادي يؤخر الدورة الطبيعية للنوم 40 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها دراسة مدى تأثير كمية الكافيين التي يتم تناولها مساء في تأخير الدورة الطبيعية للنوم التي ترسل إشارات على مستوى الخلايا في الجسم عن مواعيد النوم والاستيقاظ.

وأوضح استاذ الفيزيولوجيا في جامعة كولورادو كينيث رايت وهو أحد المشرفين الرئيسيين على هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “ساينس ترانسلايشنل ميديسين” الطبية “أنها الدراسة الأولى التي تظهر أن الكافيين، وهي أكثر مادة ذات تأثير نفساني استخداماً في العالم، تؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية لدى البشر”.

وأشار إلى أن “هذا البحث يعطي إضاءات جديدة مذهلة على أثر الكافيين في الحالة الفيزيولوجية البشرية”.

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