تراند اليوم : الصين تمنع أسماء اسلامية

شنغهاي / وكالات / مشرق نيوز

أصدرت السلطات الصينية في منطقة هوتان التابعة لإقليم شنغيانغ ذي الأغلبية المسلمة من أقلية الإيغور، قرارا بحظر 22 اسما إسلاميا.

وطالبت السلطات أهالي من يحملون الأسماء المحظورة بتغييرها لتفادي العقوبات أو حرمان أطفالهم من التسجيل في المدارس ورياض الأطفال.

ويشمل الحظر أسماء الذكور من قبيل بن لادن، وصدام، وحسين، وأسد الله، وعبد العزيز، بينما تضم قائمة الإناث أسماء مثل أمانة، ومسلمة، وعائشة، وفاطمة، وخديجة.

ونشرت السلطات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في الصين.

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