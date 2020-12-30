موعد حلقة توقعات ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية لعام 2021 – شاهد

يترقب الجمهور العربي بشغف كبير حلقة توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك والتي تبث على قناة MTV اللبنانية ليلة رأس السنة لعام 2021 ، وذلك لمعرفة الأحداث والمجريات التي ستحدث في العام الجديد.

ومن المقرر ان تبث قناة MTV اللبنانية حلقة توقعات ميشال حايك لعام 2021 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان ، بعد نشرة الأخبار الرئيسية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وهناك الكثير من الأحداث يتمنى العالم العربي والدولي إزالتها من الذاكرة للأبد ، لأنها لا ترتبط سوى بالحزن والألم، لذا نجدهم يتمنون انتهاء عام 2020 ليأتي عام 2021، حيث ان الكثير من الفلكيين اعلنوا عن توقعاتهم لعام 2021.

وميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى ان توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة، وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985.