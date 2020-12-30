تراند اليوم : شاهد: رنا الأبيض تذهل المشاهدين بتقليد منى واصف

أثارت الفنانة السورية رنا الأبيض، إعجاب جمهورها عقب تداول مقطع فيديو أثناء تقليدها للفنانة منى واصف بطريقة رائعة.

وجاء ذلك خلال لقاء الفنانة الأبيض، عبر برنامج على التلفزيون السوري في ليلة عيد الميلاد، مع الإعلامي ميلاد يوسف، ولجين إسماعيل.

وفاجأت الأبيض المشاهدين بدقة إتقانها لتقليد صوت منى واصف، مستخدمة بعض حركاتها وعباراتها المعروفة، وأضافت متحدثة بصوت واصف أنها بدأت التدرب على تقليد صوتها منذ عام 1980، وسط إعجاب وتصفيق الحاضرين لجمال أدائها.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بتقليد صوت واصف أمام الكاميرا، مبدية خشيتها من ردة فعلها على الأمر، واصفة ذلك بالقول: "أنا من الثمانينات عم أتدرب على هاذ الصوت.. بس هي أول مرة بسترجي أنو قلدها.. لأنه بكرا رح تمصع رقبتي". وفق "مزمز"

وبدورهم أبدى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بموهبة الأبيض، مؤكدين أن الفنانة السورية منى واصف تستحق بجدارة أن يعمل الفنانون على تقليد شخصيتها، ورأى البعض أن نبرة الصوت تتطابق مع واصف تماماً ولا يمكن تفريقها أبداً.