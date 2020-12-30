توقعات جمانة قبيسي للعام 2021 وأكثر الأبراج حظاً

توقعت عالمة الفلك والطاقة والأرقام جمانة قبيسي اليوم الأربعاء، أنه في العام القادم "2021"، سيشهد العالم تغييرات كثيرة تهزه وتزلزل كيانه فهي سنة مصيرية .

وذكرت قبيسي أكثر الأبراج حظاً خلال العام، مضيفة أنه على المستوى الشخصي، فسوف تحصل العديد من المتغيرات التي ستقلب حياة الشخص رأساً على عقب كالزواج والانفصال والارتباط والبعد والهجران ، ولكن وبحسب علامات الفلك سيكون برج الحوت 2021 هو من الابراج الاكثر حظاً 2021 يليهما برج الثور 2021 وبرج الميزان 2021.

وفيما يلي أهم الأحداث التي سيشهدها كل شخص حسب برجه كما توقعه علماء الفلك لعام 2021 :

توقعات جمانة قبيسي برج الحمل 2021

(21 آذار – 20 نيسان)

“سنة متقلبة” هو العنوان الأبرز لمولود برج الحمل لعام 2021.

ستطرأ تغيرات واضحة على حياتك يا مولود الحمل بعد أن كانت حياتك راكدة نوعاً ما لخمس سنوات خلت، سترحل عنك المنغصات والمشاكل وتختفي همومك وضغوطاتة النفسية التي أرّقت جفنيك وسوف يحل الفرج واليسر محل الضيق والعسر.

بعد أن تعرضت إلى ضغوطات كثيرة ووقفت أمام خيارات مصيرية في عام 2019 والتي ما زالت مستمرة بعام 2020 التي يفرضها كوكبا أورانوس وساتورن، إلا أن عام 2021 يعدك بالكثير من الانفراحات وتسود حياتك التفاؤل والأمل.

برج الحمل 2021 مهنياً:

ستشهد حلولاً لبعض المشاكل التي عرقلت مسيرتك المهنية وتبدأ برحلة الإبحار في بحر الانفراجات الكبيرة على الصعيدين الشخصي والمهني بفضل كسوف الشمس في برج العقرب، فلا تدع لأي أمر أن يزعزع أمنك واستقرارك، وكن حكيماً في تصرفاتك لأن المجازفة والمخاطرة أو الاستخفاف واللا مبالاة سيبعدونك عن الحلول المناسبة.

بعد أن دخل جوبيتير الجالب للحظ الجيد برجك، ستحقق أمانيك وتنال مرادك وتجد فرصة عمل جيدة أو أنك ستنتهي من تقديم أوراق قانونية وإدارية لأمر كان معلقاً لسنوات عديدة.

يزداد مرور الفرص الجيدة من أمامك خلال الربع الأول وتزداد حظوظك بين شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو فتجد جميع الظروف الإيجابية تطرق بابك كالنجاح أو الزواج أو عمل جديد أو سفر أو يبشرك أحد بولادة طفل يغير حياتك نحو الأفضل.

تحقق أرباحاً مادية ومعنوية كمكافأة على جهودك المبذولة في العمل أو انتقالك من نجاح إلى آخر، هذه المكافأة ستزيد ثقتك بنفسك وتشعرك بالفخر والاعتزاز.

يتأثر برجك بانتقال ساتورن من برج الميزان إلى برج العقرب بشهر تشرين الأول/أكتوبر حيث تظهر بعض الضغوطات والخلافات على المستويين الشخصي والاجتماعي وعليك توخي الحذر والانتباه إلى مصالحك وأعمالك وعلاقاتك العامة.

إن كنت طالب علم ستواجه بعض التقلبات والمشاكل، وتعرقل الصعوبات مسيرتك العلمية إن لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون فشلك وأن تصر على التقدم لتحقيق النجاح المنشود.

من الضروري تقوية إيمانك وزرع الثقة بنفسك فثمة مصاعب ومتاعب وخلافات عائلية واجتماعية بانتظارك، حاول أن تكون هادئاً وحكيماً للوقوف في وجهها لتمر الأمور بأمان وسلام.

برج الحمل 2021 عاطفياً:

بعد مكوث كوكب زحل في منزلك السابع لفترة طويلة، سوف تتلاشى مصاعبك وينتهي زمن التحديات الصعب الذي عاش معك لسنوات عديدة وتتحول سلبيات حياتك إلى إيجابيات.

ينصحك برجك الفلكي إن كنت عازباً بالتريث قبل الارتباط بشخص كبير في السن وإن انجذبت إليه أو أنها برأيك مجرد علاقة عابرة فقد تنقلب إلى علاقة جادة لاحقاً. ينشغل قلبك وتشتعل نيران الحب فيه، إلا أن مشاغل الحياة ومسؤولياتك الكثيرة ستؤثر سلباً على هذه العلاقة وتزعزعها فتبدو هذه العلاقة وكأنها حلم ليس إلا.

إن كنت لا تؤمن بالحب الحقيقي فمن الأفضل الابتعاد عن إقامة أي علاقة عاطفية، أما إذا كنت ملتاعاً بالحب وقد اعترضتكما مشاكل ومطبات وبدأ الحب يتلاشى والرومانسية تختفي من حياتكما فالانفصال هو خير دواء.

يمكنك إقامة علاقة عاطفية جديدة لتستعيد ما فقدته من حب ورومانسية ودفء المشاعر فتعيش الحب الحقيقي والعواطف الصادقة.

تتخلل حياتك المفاجآت السارة وتطرأ عليها تغيرات إيجابية تنقلك من ضفة هادئة إلى ضفة تضج بالحياة والنشاط والحركة خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

انتبه إلى تصرفاتك ولا تتهور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حتى تتخطى المطبات وتعبر الحواجز وتتجاوز العقبات بخير وسلام. سيزدهر قلبك بورود الحب وتت فتح أزهار العشق والرومانسية بشكل واضح ويبدأ قلبك بالخفقان وتكون النهاية سعيدة بإذن الله تعالى.

توقعات جمانة قبيسي برج الثور 2021

(21 نيسان – 20 أيار)

“الارتقاء والتقدم” هو العنوان الأبرز لعام 2021 بالنسبة لمولود برج الحمل.

ستشهد متغيرات كثيرة مليئة بالحركة وتكون المفاجآت السارة غير المتوقعة هي المسيطرة على حياتك، ستكون 2021 من أهم السنوات الفاصلة والجميلة في حياتك، الكثير من الإنجازات والوعود والحلول التي تبحث عنها ستجدها نصب عينيك بفضل زيارة كوكب جوبيتر الأخيرة لبرجك التي تأتي كل اثنتي عشر عام لمرة واحدة فتتطور أعمالك ومشاريعك بسرعة كبيرة.

إلا أن كسوف الشمس في برج العقرب بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر وانتقال كوكب ساتورن من برج الميزان إلى برج العقرب خلال تشرين الأول/أوكتوبر يشير إلى النزاعات والزوج والشركاء والقانون على جميع الأصعدة والمستويات.

برج الثور 2021 مهنياً:

هي سنة النجاح والتطور والازدهار المهني وجني الأموال والأرزاق بفضل دخول جوبيتر في بيت المال، أي في بيت الجوزاء بالنسبة إليك بشهر حزيران/ يونيو وترافقك الحظوظ الجيدة في العمل أينما ذهبت وما عليك سوى اقتناصها.

تحسن ملحوظ على المستويين المهني والاجتماعي فهي سنة الخيرات وجمع الأموال، هذه الأموال تجعلك تفكر بالسفر واقتناء الأشياء الثمينة وارتياد الأماكن الراقية.

ينصحك برجك أن تكون ملتزماً وحكيماً بصرف الأموال وإلا فإن الوعكات الصحية ستكون بانتظارك وتندم حيث لا ينفع الندم.

تتوافد عليك الفرص في العمل وتحصل على أموال من مصار غير متوقعة وتزدهر أعمالك وتتوسع مشاريعك واستثماراتك خلال النصف الأول من العام، أما النصف الثاني من العام نفسه فسوف يصل النجاح والإزدهار إلى أوجهما وتزداد ثقتك بنفسك إلى مالا نهاية .

يصل تفاؤلك إلى أعلى مستوياته وسوف يلهث الحظ وراءك وتحصل على مبلغ جيد من المال لم يكن بالحسبان إما عن طريق عمل أو مشروع أو إرث، ولكن، انتبه من الإسراف والتبذير وليكن صرفك للأموال منطقياً.

برج الثور 2021 عاطفياً:

هي سنة التغيرات والتحولات العاطفية المفاجئة والجيدة، تشهد أيضاً بعض الضغوط ولكن لا تقلق ولا يراودك الشك وتعصف الغيرة بقلبك فالحب الحقيقي سيبعد أي غمامة تمر فوق علاقتك العاطفية وسيكون النجاح حليفها. تحاول حل الخلافات وفض النزاع القائم بينك وبين الشريك إما بسبب سوء علاقتك به أو بسبب عائلته، فإن لم ينتهِ الأمر على خير فالأفضل لك أن تهجره وتبتعد عنه.

“يوم لك ويوم عليك” هكذا ستمر علاقتك بالشريك، فمزاجك المتقلب سيجعل علاقتكما تمر بمراحل متقطعة بين وصل وقطع، حب وكره، تأزّم وتفاهم، هذا الأمر يضعك في خانة لا تُحسد عليها فأنت من الأشخاص الذين يحبون الاستقرار والهدوء.

إن لم تدخل القفص الزوجية بعد فإن عام 2021 يعدك بالتعرف على أشخاص جدد وتبني بعض العلاقات العاطفية المتفرقة وستحظى بالشريك الذي تحلم به وسينتهي بكما المطاف إلى عقد القران والزواج.

توقعات جمانة قبيسي برج الجوزاء 2021

(21 أيار – 20 حزيران)

“سنة متطلبة” هو العنوان الرئيسي لمولود برج الجوزاء لعام 2021.

سيكون عام 2021 امتداداً لما قمت وباشرت به عام 2020 من أعمال أو استثمارات وتصل صداها إلى أعلى المستويات خلال السنوات القليلة القادمة.

هو عام مهم وجيد نظراً لكسوف الشمس في برجك ووجود ساتورن في برج الميزان.

يقف الحظ إلى جانبك ويبقى لصالحك خلال النصف الثاني من العام بفضل زيارة كوكب جوبيتر المهمة لبرجك التي تبدأ بشهر حزيران/ يونيو فتزداد مهاراتك وقدراتك وسوف تسلط الأضواء على إبداعك وتصبح خير من يتكيف مع ظروفه الجديدة.

عندما يدخل كوكب نيبتون أو ما يسمى كوكب “الأوهام أو الأحلام” في برج الحوت ستتضاعف متطلباتك وضغوطات الحياة وربما يتأخر وصولك إلى أهدافك المنشودة وآمالك العريضة. كل هذا لن يثنيك عن تحقيقها وستبتسم لك الحياة من جديد ويبقى الحظ السعيد رفيق دربك.

تبدأ التغيرات ببطء وسرعان ما يشتد عودها فتبدأ بالهرولة عندما تقترب من فصل الصيف. ستشهد خلال شهر آذار بعض الحوادث المقلقة وقد تمر بأزمة مالية بسبب استعدادك للدخول بمشاريع ضخمة تزدهر بداية فصل الصيف.

برج الجوزاء 2021 مهنياً:

يعدك عام 2021 بعام مبشر على الصعيد المهني، حيث تزداد أرباحك وتكثر وارداتك وتتحسن أوضاعك المعيشية وتنجح بكل ما خططت له وتحقق مرادك وأهدافك خلال النصف الأول من السنة.

تصادفك بعض العراقيل والتعقيدات في العمل، لكن مواقفك الثابتة ستبقى راسخة ولن تغيرها طالما أنت مؤمن بها.

عندما دخل كوكب نيبتون برج الحوت العام الماضي، أصبحت أمورك الفلكية مهمة جداً فهو بيت العمل بالنسبة إليك، أما انتقال كوكب جوبيتير إلى برجك في حزيران/ يونيو هذه السنة فيبشرك بازدهار كبير بعملك وإبعاد المهالك والمخاطر المهنية عنك.

أما السند القوي والدعم المستمر والخطوات الثابتة والواثقة فسوف تبلغ ذروتها خلال النصف الأول من العام، لذا يتوجب عليك بذل المزيد من الجهود من أجل بلوغ المبتغى والوصول إلى المراد.

سيحافظ وضعك المالي والمعيشي على نفس المستوى خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أوكتوبر. في حال طرأت بعض التغييرات السلبية غير المتوقعة في العمل فلا تجزع ولا تستسلم فهي فترة مؤقتة ومن ثم تعود الأحوال إلى ما كانت عليه سابقاً.

ستنكشف أمامك بعض الأسرار والخفايا القديمة بسبب بقاء كوكب ساتورن في برج العقرب طول العام ويقدم لك الدعم اللازم الذي ستلقاه من أشخاص متقدمين في العمر أو من مؤسسات كبيرة وعريقة وتتحول السلبيات في العمل إلى إيجابيات وتتطور أعمالك وتزدهر مشاريعك واستثماراتك وتجارتك بعد أن تعقد شراكة تناسبك مع شخص أو عدة أشخاص.

برج الجوزاء 2021 عاطفياً:

إذا كنت شخصاً أعزباً فإن عام 2021 يبشرك بالارتباط القوي الذي سيتحول إلى ارتباط أبدي. ستلتقي بشريك تجد عنده الحب الحقيقي والإخلاص والوفاء دون أن تبذل مجهوداً كبيراً بالبحث عنه.

وإن كنت متزوجاً فتسعد بحياتك الزوجية وتجد الأمان والاستقرار والراحة في المنزل بكنف الزوج طالما كنت تحلم بذلك.

لا تيأس إن واجتهك بعض التحديات والخصومات الشديدة أو مررت بعلاقة عاطفية فاشلة خلال العام فهي فترة استثنائية لن تدوم وستجد حبك الضائع الذي لن يغيب عن ناظريك فيسعد فؤادك ويطمئن له قلبك وترتاح لوجوده بقربك.

توقعات جمانة قبيسي برج السرطان 2021

(21 حزيران – 20 تموز)

“سنة جيدة”، هو العنوان الرئيسي لمولود برج السرطان لعام 2021.

هو عام جيد بالمجمل، فالأحداث أو التطورات الجديدة هي قليلة حيث تعيش بعض التطورات والتغييرات الثانوية التي لا تؤثر على مجرى الحظوظ الجيدة فهو عام هادئ ومريح نسبياً يا مولود برج السرطان.

برج السرطان 2021 مهنياً:

ستسعى جاهداً لإثبات شخصيتك وحضورك ومهاراتك في المهنة التي تحبها أمام المجتمع أكثر من سعيك وراء المال. ستحدث بعض التغييرات والتطورات التي تنال عملك والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيه.

بعد أن عاكس ساتورن حظوظك عام 2021، إلا أنه سيتدخل بشؤونك بشكل إيجابي، فقد انتقل إلى برج العقرب وهذا الانتقال يناسب عملك تماماً، حيث يقوم بتعويضك عن كل ما فاتك من أمور جيدة فتزداد أرباحك وتتضاعف إيراداتك ويتحسن مدخولك الشهري.

سيتدخل جوبيتير بحياتك المهنية نحو الأفضل بداية تموز/ يوليو، لذا ينصحك برجك بأن تضاعف جهودك وتخطط لمستقبلك على المدى الطويل فالمكاسب المادية والمعنوية الكثيرة والاستثنائية بانتظارك فلا تدعها تفُتْك.

يستقر جوبيتير في برجك سنة كاملة، إلا أن كوكبي أورانوس وبلوتون سيعملان على معاكسة أمورك لتصاب بخيبات أمل متكررة وتصدمك بعض الأحداث لكنها سرعان ما تنتهي وتصبح على ما يرام.

بعد أن آلمتك بعض الأحداث ستعود وتقف على قدميك الواثقتين فوق أرضٍ ثابتة وتبدأ بحصد ما زرعته وتحقق إنجازات هامة لتصل إلى أعالي القمم بعد سعيك الحثيث على ألا تتكل على الحظوظ فقط فلن تمطر السماء ذهباً.

برج السرطان 2021 عاطفياً:

ستدخل بداية العام بعلاقات عاطفية فاشلة ولن تقابل الحب الصادق الحقيقي، فدخول بلوتون إلى برجك عام 2008 أدى إلى قتل الحب وفشل العلاقات العاطفية، وما أن يبدأ الخروج من برجك في السنوات الأخيرة حتى تتحسن أمورك العاطفية ويبدأ قلبك بالخفقان من جديد فتبني علاقات عاطفية جيدة وتتوج إحداها بالزواج.

تساعدك عائلتك بالبحث عن حب جديد من أجل إبعاد فكرة السفر من رأسك، وعندما تلتقي بالشريك ستجد أنه أصبح لحياتك طعم ولون مختلفان وتصبح شخصاً جريئاً وناضجاً أكثر من أي وقت مضى وتمتلئ حماس ة. تخوض مناقشات عديدة وتدخل حوارات بناءة وكأنك تلقي خطاباً مهماً بين الناس.

توقعات جمانة قبيسي برج الأسد 2021

(21 تموز – 20 آب)

“سنة المعابر الجديدة”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الأسد لعام 2021.

ستشهد عاماً سريعاً مزدهراً مليئاً بالإنجازات الهامة على جميع الأصعدة، فتكثر فرص العمل وتدخل تجارة رابحة وتقيم استثمارات مدرة للأرباح الوفيرة.

تتحسن أحوالك الصحية إن كنت تعاني من مرض أو علة في جسدك، وتواجه المشاكل وتحل النزاعات وتفض الخلافات. تعيش عاماً كاملاً من الانتصارات، إلا أنه يتوجب عليك أخذ الحيطة والحذر والتسلح بالوعي والانتباه من أي فخ يحاك ضدك وألا تكون عرضة للأوهام والوسواس.

يعرضك اندفاعك إلى مالا يحمد عقباه، وقد تتخذ القرارات غير الصائبة والعشوائية بسبب تهورك بعض الأحيان.

تحصل على ترقية أو علاوة في العمل ويزداد مدخولك الشهري.

برج الاسد 2021 مهنياً:

التخطيط الجيد هو الحل الأمثل للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق المبتغى والمراد، فلتكن خطواتك ثابتة ومدروسة وتعامل مع الآخرين بحذر واعمل بدقة واحرص على سلامة صحتك الجسدية والنفسية.

دخول كوكب ساتورن في تشرين الأول/ أوكتوبر من العام الماضي إلى برج العقرب يضعك أمام مسؤوليات جسام ويجعلك تهتم بعائلتك ومنزلك وعملك بشكل كبير. ستفتح أمامك الكثير من الأبواب الموصدة وتطرق بابك عدة فرص رائعة لترتقي بعملك بما يليق بك.

يعدك أورانوس الموجود في برج الحمل بفرص عمل ممتازة وعقد صفقات رابحة، أما جوبيتير الموجود حتى حزيران/ يونيو فسوف يفي بجميع العهود التي قطعها لك من ارتقاء في العمل وازدهار في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وستحقق آمالاً كنت قد قطعت الأمل منها بشكل كلي. ستزدهر علاقاتك الاجتماعية وتكثف من اتصالاتك المهمة التي ستؤدي إلى ترقيتك وتكريمك على مختلف المستويات خاصة المهنية منها.

يبشرك كوكبا الحظوظ السعيدة جوبيتير وأورانوس بمفاجآت مميزة وفرص عمل ستنقلك من ضفة إلى أخرى أكثر نجاحاً وازدهاراً وتحقيق جميع ما كنت تصبو إليه.

برج الاسد 2021 عاطفياً:

بعد أن عزفت يا مولود الأسد الأعزب عن الزواج لسنوات مضت، بدأت تفكر بشكل جدي بالدخول في علاقة عاطفية ناجحة يملؤها الحب الحقيقي والمشاعر الصادقة وستكون أولى اهتماماتك لعام 2021. تجد من يهتم بك ويرعى شؤونك ويمنحك نعمة الاستقرار والراحة والأمان.

أما إذا كنت متزوجاً فسوف يستمر زواجك الناجح رغم وقوعهم تحت تأثير التحديات والمشاكل والأزمات.

هو عام قادر على تغيير مجريات الأحداث والعلاقات العاطفية لصالحك وما عليك سوى حسن الاختيار ورمي كل ما يؤرق نومك ويزعج حبك الهادئ، وكن على استعداد تام لاتخاذ القرارات المصيرية التي تخص قلبك وعاطفتك.

تتوقعات جمانة قبيسي برج العذراء 2021

(21 آب – 20 أيلول)

“سنة الأرباح وحصد المكاسب”، هو العنوان الرئيسي لمولود برج العذراء لعام 2021.

بعد أن شهدت الكثير من التغيرات والتطورات ومرت عليك صعوبات ووقفت المشاكل بطريقك خلال العشر سنوات الماضية، ستشهد في عام 2021 الانفراجات والانفتاح وسيكون عاماً مليئاً بالمفاجآت السارة ويدر عليك المزيد من المكاسب المادية والأرباح المالية.

تعمل على حل جميع مشاكلك وتتخطى المطبات والعراقيل التي وقفت حائلاً بينك وبين النجاح والفرج واليسر. هي سنة جميلة ومريحة، ستجد فيها الراحة والأمان على الصعيدين المهني والشخصي.

ولكن لا تتكل على الحظوظ الجيدة فقط، بل يتوجب عليك تنظيم أمورك والتأكد من الخطوات التالية لتتمكن من النهوض والبدء من جديد والمضي قدماً دون الالتفات إلى الوراء.

برج العذراء 2021 مهنياً:

بدأت حياتك تتغير بعد أن دخل كوكب ساتورن برج العقرب في تشرين الأول/ أوكتوبر العام الماضي، فأصبحت تشعر بالأمان والاستقرار النفسي والمادي بعد أن مررت بمرحلة قاسية طوال السنوات الماضية.

تعدك سنة 2021 بتعويض الخسائر وتقديم التسهيلات وزيادة فرص العمل التي ستؤثر إيجاباً على مكاسبك وأرباحك المالية.

تستمر هذه المرحلة حتى شهر حزيران/ يونيو ولكن بشكل تدريجي وما عليك سوى التروي والصبر قليلاً وعدم التسرع. مع دخول جوبيتير مربع برجك في حزيران/يونيو من العام الماضي، ستكون أعمالك ونشاطاتك واستثماراتك أكثر ازدهاراً وتطوراً وسوف تحصد ثمار جهودك وأتعابك وتجني الكثير من الأموال بعد مرحلة الركود والمراوحة في المكان.

تبشرك السنة أيضاً بعلاوة جيدة بعد أن تعرقلت أعمالك وأشغالك فترة من الزمن وبتحسن أوضاعك المهنية والمالية والمعيشية.

برج العذراء 2021 عاطفياً:

بعد أن شهدت اضطرابات عديدة ومشاكل كثيرة ووقفت أمامك التحديات والصعوبات التي أدت إلى فشل علاقاتك العاطفية في السنوات القليلة الماضية، ستبدأ حظوظك المتعثرة بالتراجع خلال عام 2021 لتحل محلها الحظوظ الوافرة السعيدة وتبدأ المفاجآت السارة بالتسلل إلى حياتك العاطفية لتشد أزرك وتقف إلى جانبك للعثور على شريك تجد بقربه الأمان وبقلبه الحب الصادق.

سيكون عاماً مليئاً بالاستقرار والراحة إن كنت متزوجاً بعد مجموعة من الاضطرابات والزعزعة والخلل في الحياة الزوجية وستهدأ أوضاعك فتتلاشى التغيرات السلبية وتتحول الاضطرابات إلى أوقات جميلة وهادئة وذلك بعد أن غادر كوكب أورانوس برجك.

تتغير أوضاعك العائلية والعاطفية والمعيشية والاجتماعية وتتحرر من القيود والأغلال التي قيدت حياتك وعرقلت مسيرة نجاحك ويملأ الأمل والتفاؤل والحب والجمال حياتك دون أدنى شك بعد الملل والضجر والكآبة.

توقعات جمانة قبيسي برج الميزان 2021

(21 أيلول – 20 تشرين الأول)

“سنة النجاحات”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الميزان لعام 2021.

بعد كمية الضغوط الهائلة والمخاطر الجسيمة التي انهالت عليك في السنوات الأخيرة إضافة إلى وضعك الصحي السيئ، تبشرك سنة 2021 بانفراجات قريبة جداً وحلول جيدة لمعظم مشاكلك. ستهدأ العواصف التي عصفت بحياتك وتبدأ الأمواج المتلاطمة بالتراجع والهدوء بعد الغليان الذي أطاح بك لسنوات خلت.

عام حافل بالعمل والاستثمارات المربحة وتحقيق نجاحات عظيمة، قستُقبل على الدنيا وأنت مرفوع الرأس وشديد الثقة بنفسك. سيقف الحظ ضدك في بعض الأشهر إلا أنه لن يقف حائلاً دون تحقيق مرادك، فهي سنة خير بالمجمل ولن يكون تأثيرها السلبي كبيراً عليك. تتاح أمامك عروض سفر داخلية وخارجية. إن كنت مهتماً بالفكر والعلوم والسياسة والتجارة والإعلام، فسوف تجد سبلاً كثيرة للعمل فيها شرط مضاعفة جهودك.

برج الميزان 2021 مهنياً:

تواجهك بعض التحديات وتقع بأزمات مالية لكنها غير مخيفة بسبب معاكسة أورانوس لبلوتون، لذا يتوجب عليك العمل بجد وبذل الجهود المضاعفة لتتخطاها فتعبر الحواجز بأمن وسلام.

تبدأ السنة بقليل من المضايقات والمفاجآت غير المتوقعة التي ستؤثر سلباً على مدخولك الشهري، ولكن وبالنصف الثاني من العام ستبدأ الضائقة المالية بالانحسار وتحصل الانفراجات، سيختلف النصف الأول عن النصف الثاني، فترتقي بعملك وتحقق بالأشهر الأخيرة أرباحاً غير متوقعة ويزداد مدخولك المالي وتبدأ برسم الخطط المستقبلية بعد اعتمادك استراتيجية مختلفة عن السنوات السابقة.

تنال مكافأة كبيرة أو ترقية أو ترفيع استثنائي أو علاوة كبيرة بعد إصرارك الشديد على العمل ومواصلة النجاح بتفوق منقطع النظير.

برج الميزان 2021 عاطفياً:

ستشهد العديد من العلاقات العاطفية الجديدة خلال عام 2021 وكأنها مجموعة تجارب تمر بها. إن مكوث كوكب أورانوس في بيتك واستمرار مكوثه فيه لعدة سنوات أخرى ستجعل حياتك الزوجية أو علاقتك العاطفية أكثر استقراراً من ذي قبل.

إلا أنه ستتخللها بعض المتاعب والمشاحنات وتمر بعدة اختبارات وتجارب لتصل أخيراً إلى النهاية السعيدة التي طالما حلمت بها شرط أن لا تكون مسيطراً أو متحكماً بالشريك وأن تتعامل معه بلين ورفق ليظهر لك مشاعره الجياشة وأحاسيسه المرهفة.

سيبصر حبك النور وتنقلب سلبياته إلى إيجابيات وإن كنت عازباً سيكتب لك الزواج.

توقعات جمانة قبيسي برج العقرب 2021

(21 تشرين الأول – 20 تشرين الثاني)

“سنة التحولات الحقيقية”، هو العنوان الأبرز لمولود برج العقرب لعام 2021.

انتقالات وتحولات وتغيرات كثيرة ستشهدها خلال عام 2021 أثناء استقبالك لكوكب ساتورن وهو كوكب النضوج والمعرفة والمعلّم الصارم الذي لا يقبل الخطأ بل يعاقب عليه، وبالوقت ذاته يحرص أن يكافئه إن كان عمله جيداً.

تكثر تنقلاتك في العمل، وإن كنت من أصحاب الشركات والمعامل فسوف تقوم بعملية تبديل وتغيير وإنهاء عمل بعض الموظفين. إن كنت راغباً بالعمل وتسعى لتجد عملاً يليق بك، فإن الحظ الجيد سيقف إلى جانبك.

وإن كنت من محبي العائلة وكنت عازباً فسوف يكون لك ما تريد فتؤسس أسرة جميلة يملؤها الحب والاستقرار.

برج العقرب 2021 مهنياً:

عندما يستقر ساتورن في برجك حتى حزيران/ يونيو من عام 2023، ستولد في عقلك تساؤلات واستفسارات عديدة وتعيد تقييم الكثير من الأمور وتعيد النظر بطريقة حياتك وأعمالك وأشغالك. انتقالك من مرحلة إلى أخرى سيحولك إلى شخص مختلف تماماً، فتصبح شخصاً قنوعاً في الحياة وتجد أمامك خيارات عديدة وتملأ عقلك الأفكار الإيجابية التي ستنهض بواقع عملك بعيداً عن التعقيدات.

تحب أن تغوص في أعماق المجهول وتطرق أبواباً لا تدري ما الذي تخفيه خلفها من مفاجآت سواء كانت سارة أو مخيفة.

ينصحك طالعك بالالتزام بعملك خاصة خلال النصف الأول من العام، ففيها الفوز والتراجع والإحباط والتقدم واليأس، ولكن، إياك أن تهمل صحتك الجسدية والنفسية.

يسكن جوبيتير بيت الأموال حتى أواخر شهر حزيران/ يونيو ما يزيد من أرباحك ومكاسبك المالية، هذا لا يعني أنك لن تتعرض لخسارة مادية.

في بداية شهر تموز/ يوليو سيأتيك “كوكب الحظ” بالحظوظ الجيدة والوافرة في العمل وعلى الصعيد الشخصي، فتتاح أمامك فرص قوية للسفر والتعرف على أشخاص جدد لتستعيد مجدك في العمل وتحقق نجاحاً مهنياً منقطع النظير.

برج العقرب 2021 عاطفياً:

تتعرض بداية العام للعديد من خيبات الأمل أثناء علاقتك بالشريك، فحبك العاطفي وانجذابك الجسدي قد لا يتوافقان في بداية العلاقة، توضع أمامك العراقيل والكثير من الحواجز التي تحول بينك وبين الشريك ويخلق بينكما تنافراً كبيراً، ولكن لا تقلق فسرعان ما يتلاشى هذا التنافر وتتحد القوتان: قوة الروح والعاطفة مع قوة الجسد. بداية الأمر، ستكثر متطلباتك ورغباتك ما يخلق المشاكل والمشاحنات بينك وبين الشريك.

إلا أن الحب الصادق والقوي سيجعلك تدخل في حوار شفاف معه ليعود التناغم والانسجام بينكما وتستقر أوضاعك العاطفية. تبذل قصارى جهدك في المشاركة بالنشاطات الاجتماعية والأعمال الخيرية لتجدد نشاطك وتكسر نظام الروتين محاولة منك لتغيير نمط معيشتك الممل الذي يلف حياتك ويجعلك تشعر بالكآبة والحزن.

لا تتفاجأ إن وُضعت الحواجز بينك وبين الشريك من حين لآخر لأنك سرعان ما تتخطاها وتتجاوزها، عندها ستصل إلى الحب المرجو والعلاقة الدافئة.

توقعات جمانة قبيسي برج القوس 2021

(21 تشرين الثاني – 20 كانون الأول)

“سنة الأرباح والغرائب”، هو العنوان الرئيسي لمولود برج القوس لعام 2021.

بعد أن مررت بالكثير من المتاعب وواجهت التحديات وعشت المخاطر، ستهدأ أحوالك وتسير أمورك في الطريق المستوي وبشكل سلس، هذا لا يعني أن المشاكل والإزعاجات لن تلاحقك، لكنها لن تطول وستجد لها حلولاً بسرعة البرق. يبشرك كوكب جوبيتير بعقد صفقات واتفاقيات سيتم التوقيع عليها فتدر عليك أرباحاً جيدة، وربما تدخل المحاكم بقضية طلاق أو لتثبيت عقد زواج بين شهري كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو.

تتأرجح أوضاعك المالية بين الصعود والهبوط ويتدهور وضعك الصحي بسبب معاكسة جوبيتير في النصف الأول من العام، فتقوم بوضع ميزانية مالية للحد من النفقات وتخفيض المصاريف.

برج القوس 2021 مهنياً:

هو عام المفاجآت والتغييرات والأرباح، فقد وعدك كوكب أورانوس بالدعم والمساندة لتقف مجدداً على قدميك بثبات وثقة، ستخوض العديد من التجارب الناجحة في العمل وتكبر مشاريعك أو استثماراتك وتزدهر تجارتك إن كنت تاجراً، هذا التوسع بالعمل سيزيد من أرباحك وإيراداتك على أن تتبع استراتيجية جديدة وأساليب عصرية .

تنهض وترتقي بعملك حتى لو تطلب الأمر بذل المزيد من الجهد. بعض الفرص الذهبية ستكون بانتظارك فحاول أن تغتنمها لصالحك، فحدسك القوي سيوحي إليك بأنها فرص لا يمكن أن تتكرر. العمل بالتجارة والاستثمار والعقارات والبورصات والأسهم المالية يستهويك، فإن سنحت لك فرصة العمل بها لا تدعها تذهب هباء الريح.

ينصحك كوكب جوبيتير الموجود في برج السرطان بعدم المجازفة والمخاطرة ويعدك بأرباح مالية تفوق توقعاتك بكثير، كما يبشرك بقدوم شخص يقدم لك الدعم المادي والمعنوي ويكون سندك في أعمالك وأشغالك الهامة لترتقي بأسلوب عملك وتحصد المزيد من الأرباح والإيرادات التي تنعش اقتصادك.

برج القوس 2021 عاطفياً:

بعد فترة من العجاف، ستلتقي بشريك يملأ قلبك حباً وحناناً وأشواقاً في الأشهر الأولى من عام 2021، تعيش معه حالة حب رائعة ستتكلل بالزواج.

بعض الأشخاص يحاولون التقرب منك والتودد إليك من أجل الاستحواذ على قلبك ومشاعرك ويضعون نصب أعينهم الارتباط الأبدي بك. الإيثار من صفاتك فأنت تقدم مصالح الآخرين على مصلحتك الشخصية، تحاول تجنب المشاكسات والنزاعات مع الشريك ليهدأ بالك وتعيش بقربه بسلام ووئام.

سنة جديدة تبدأها بالتغيرات والتحولات الغريبة، حيث تبني علاقات اجتماعية كثيرة وتلتقي بأشخاص يقدمون لك جميع أنواع الدعم وسط دهشة وفرح كبيرين منك، وتتوج سنة 2021 بارتباط عاطفي قوي يتبعه زواج سريع.

توقعات جمانة قبيسي برج الجدي 2021

(21 كانون الأول – 20 كانون الثاني)

“سنة الإنجازت الكبيرة”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الجدي لعام 2021.

أول ما ستقوم به في عام 2021 هو محاولة جني المال وحصد ثمار جهودك الكبيرة المبذولة، إلا أنك ستنفق معظمها على مظهرك الخارجي والعناية بجمالك وبشرتك فهي من الأولويات عندك وليست من الثانويات.

بعد ذلك ستفكر في صحتك والعناية بها والحفاظ عليها، ثم تبدأ برحلة طويلة تذهب من خلالها إلى العمل الجاد والإبداع الفكري والارتباط الجدي وإنجاب طفل دون أن تنسى نشاطاتك الترفيهية وبرامجك المسلية.

بعد أن تحملت الكثير من الألم والمعاناة خلال السنتين ونصف السنة الماضية، ستستعيد قواك المنهكة وتلملم جراحاتك المثقلة وتجد الحلول الإسعافية لجميع مشاكلك وتسير بالاتجاه الصحيح كما خططت له.

هي سنة خير عليك جسدياً ومادياً ومعنوياً، فلن تفارق السعادة حياتك وتتحول من شخص بائس ومتشائم إلى شخص مبتهج ومتفائل، وسوف يحل اليسر بعد العسر، والفرج بعد الضيق.

برج الجدي 2021 مهنياً:

تشهد تغييراً كبيراً بآرائك ووجهات نظرك وأسلوب حياتك وكأن الدنيا أعطتك دروساً قاسية. تبدأ حكمتك بالخروج إلى العلن بعد أن نضجت أفكارك الجيدة وتعمد إلى تغيير فلسفتك بالحياة فتروي تجاربك القاسية للغير للاستفادة منها.

أعمال كبيرة وإنجازات مهمة تنجح بتحقيقها خلال العام تصيب منها ربحاً وفيراً، فوكب أورانوس هو كوكب المال بالنسبة إليك، وهو في الحمل يدفعك للخوض في عدة مغامرات مالية تجني منها أموالاً كثيرة.

تبرع في فن استثمارات وشراء وبيع العقارات والعمل في الفنادق والمقاهي والنوادي الليلية رغم اهتمامك الشديد ونجاحك بالعمل بكل ما يخص التكنولوجيا والحواسيب المتطورة.

تعمل على تطوير أساليب عملك لتنهض به بما يتماشى مع العصر الحديث بخطوات ثابتة وواثقة وتبدي اهتماماً كبيراً بصحتك الجسدية والنفسية خلال النصف الأول من العام.

أما خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وشهر كانون الأول/ ديسمبر ستوضع المطبات وترصف العراقيل في طريق مسيرتك المهنية للحد من نجاحك الباهر، إلا أن إصرارك بمتابعة العمل وتحديك ووقوفك بوجهها سيجعلك تتخطاها بأمان.

برج الجدي 2021 عاطفياً:

حالة من الركود العاطفي ستصيب مولود الجدي خلال عام 2021 وتبقى الأمور على حالها مع بعض التغيرات الاستثنائية بالنسبة للقليل منهم.

إلا أن الدخول الشهري للقمر إلى برجك في ظل غياب الكواكب الأخرى عنه سيمنحك حرية باختيار ما يناسبك من العلاقات العاطفية التي قد تنال استحسانك وإعجابك فالقمر سريع جداً في منح الحب والرومانسية، وكلما ازداد اكتماله وتشكله بهيئة البدر، كلما زاد حماسك واندفاعك نحو بناء علاقة عاطفية تجعلك تعيش في كوكب الأحلام وتبني علاقات اجتماعية مهمة في حياتك.

رغم المفاجآت الكثيرة والظروف الطارئة التي تعدك فيها سنة 2021، إلا أنها لن تخلو من الاستقرار والأمان والشعور بالارتياح الكبير وكأنك خلقت من جديد وقد انقلبت سود أيامك إلى أيام مضيئة ومشرقة حيث تلتئم جراحاتك الثقيلة وتهدأ نفسك المتعبة فتزرع في روحك الأمل وتبث التفاؤل وتشحن نفسك بالطاقات الإيجابية من جديد.

توقعات جمانة قبيسي برج الدلو 2021

(21 كانون الثاني – 20 شباط)

“سنة غير عادية” هو العنوان الأبرز لمولود برج الدلو لعام 2021.

سنة جيدة جداً ستشهدها يا مولود برج الدلو، فالحظوظ الوافرة والظروف الملائمة واجتهادك وعملك المتواصل وابتهالاتك واعتمادك على الله عز وجل سيقفون إلى جانبك ويمسكون بيديك ليوصلوك إلى النجاح وتحقيق أهدافك المنشودة.

تستمر بحصد المكاسب المالية وتنهي ما بدأت به من أعمال بشكل جيد وتبدأ الصعاب تتلاشى من حياتك خلال السنة.

تقوم بتغيير مهنتك أكثر من مرة وتحصل تغييرات جذرية ليست عادية في حياتك ابتداءً من عام 2021 حتى عام 2022 وذلك بعد دخول كوكب ساتورن إلى برج العقرب في تشرين الأول/ أوكتوبر لبرجك حيث يستقر في برج العقرب حتى عام 2022.

برج الدلو 2021 مهنياً:

قلق واضطراب وحيرة وحظوظ معاكسة وفسخ عقد وعدم الوفاء ببعض الوعود والاتفاقات سيرافقوك حتى شهر حزيران/ يونيو. تضطر أحياناً للانسحاب من اتفاق أو تؤجل التوقيع على عقد أو صفقة، إلا أن كوكب جوبيتير سيقول كلمته ويقف إلى جانبك خلال النصف الأول من السنة للتخفيف من وطأة كوكب ساتورن عليك بعد أن قاسيت وتجرعت من كأس مراره.

ينصحك الفلك بأخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد في جميع تصرفاتك خاصة في العمل بعد أن يغادر جوبيتير برج الجوزاء في أواخر حزيران/ يونيو وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر ويتركك بصراع قوي مع ساتورن الذي يقوم بدور التحدي معك.

ستزداد مسؤولياتك وتكبر التزاماتك وتشعر بضغط في العمل إلى الحد الذي يجعلك تهمل صحتك الجسدية أو صحة أحد كبار السن في عائلتك. لا تقلق كثيراً لأن كوكب أورانوس وهو كوكبك لا يزال ساكناً برج الحمل الذي يمدك بالدعم ويشحنك بالطاقة الإيجابية ويقدم لك بعض الفرص الذهبية التي تفوق التوقعات.

ستعمل على تنمية مهاراتك وقدراتك المهنية والثقافية والفنية والإعلاميةالتي لا حدود لها وسيفاجئك بترقية أو علاوة أو باعتلاء منصب مهم.

برج الدلو 2021 عاطفياً:

سيحالف الحظ السعيد نصف مواليد برج الدلو بالنسبة لعلاقاتهم العاطفية، والنصف الأخر ستكون الحظوظ المتعثرة واقفة لهم بالمرصاد. هي سنة جميلة محملة بالآمال والأحلام بالنسبة للعازب، فيقيم علاقة عاطفية صادقة وحميمة ستتوج بالزواج، والبعض يقرر إقامة علاقات عاطفية عابرة لمجرد التسلية واللهو مبتعدين عن الارتباط الجدي والزواج.

إن كنت خاطباً يا مولود الدلو فسوف يكون لديك الكثير من الفرص لتمتين أواصر الحب وعقد القران.

يسبب لك دخول كوكبي ساتورن وجوبيتير معاً إلى كوكبك مجموعة من التناقضات والمسؤوليات والتحديات طوال العام، فساتورن يعاكسك تماماً، أما جوبيتير فسوف يقدم لك الدعم الكبير ويكون لك السند القوي ويمنحك فرصاً استثنائية في الحب حتى شهر تموز/ يوليو.

يدخل أيضاً كوكب أورانوس في الحمل إلى برجك طوال السنة، هذا الدخول سيفتح عينيك على أشياء كنت تجهلها.

تخوض المغامرات وتقف صامداً في وجه التحديات، ولكن انتبه، فقد تقع في حفر لا تستطيع الخروج منها إن لم تسخر عقلك للتفكير قبل اتخاذ أي خطوة أو إعلان أي قرار.

توقعات جمانة قبيسي برج الحوت 2021

(21 شباط – 20 آذار)

“سنة التألق”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الحوت لعام 2021.

مع بقاء كوكب نبتون في برجك لسنوات عديدة، ستزداد أحلامك ويتوسع خيالك وتدخل في عالم الروحانيات أكثر من ذي قبل مع بقاء بعض المخاطر التي تحوم حولك.

بعض التغييرات الجذرية الإيجابية ستجعل منك شخصاً مبتهجاً ومهماً. تبشرك هذه السنة بأرباح كثيرة أو زيادة في مدخولك الشهري بعد أن تغير نمط حياتك وطريقة تعاملك مع المال.

ستشعر بنوع جميل من الحرية والاستقلالية بشكل تدريجي. ترى نفسك نشيطاً وكثير الحركة بفضل مكوث كوكب ساتورن في برج العقرب طوال السنة، سيحمل إليك الراحة والامان والهدوء.

أما عندما يدخل جوبيتير برجك حتى أواخر شهر حزيران/يونيو فسوف تجد أن الظروف بدأت تعاكسك وما عليك سوى الانتباه والحذر والتروي قليلاً.

برج الحوت 2021 مهنياً:

حدثت تغييرات هامة كثيرة في حياتك المهنية وأثرت على ربحك ومدخولك الشهري وعلى طريقة تدبيرك للأمور المالية منذ انتقال كوكب أورانوس إلى بيت المال بالنسبة إليك أي إلى الحمل.

أما أمورك الصحية وأوضاعك العائلية فقدت تأثرت بدخول جوبيتير، لذا فإن برجك يدعوك إلى زيادة الاهتمام بهما والتروي والصبر حتى يطمئن بالك وتقر عينك.

كل هذا لن يثني من عزيمتك إن قررت مواصلة العمل والمثابرة خاصة مع دخول كوكب ساتورن إلى برجك فنو الذي سيجلب لك الحظوظ الوافرة والسعيدة ويحقق لك نجاحاً في العمل والتجارة منقطع النظير.

تكسب أموالاً وتصيب ربحاً غير متوقع وتهدأ أوضاعك المهنية والعائلية ويقدم لك مكافآت سخية مقابل كل عمل تؤديه بشكل رائع.

برج الحوت 2021 عاطفياً:

عام ستقضيه بأحضان الحب والرومانسية فتغرق في بحره وتغوص بأعماق مشاعر شريكك الملتهبة.

بعد عدة علاقات فاشلة وتعدد الخيارات أمامك، ستنجح بلقاء شريك طالما حلمت به، سيحمل لك الأمل ويدخل الأمان والطمأنينة والراحة إلى حياتك.

تزداد ثقتك بنفسك وتنمي قدراتك ومهاراتك الإبداعية وتتخذ قرارات صائبة تصب في مصلحتك ومصلحة الشريك وتفجر طاقاتك الإيجابية وتتلاشى شكوكك وتمشي واثق الخطوة كأنك ملكاً.

إن كنت عازباً سينتهي عام 2021 بعقد قرانك، وإن كنت متزوجاً وتنتظر مولوداً فسوف يتحقق لك ذلك وترزق بطفل تقر به عينك.

توقعات جمانة قبيسي برج الجدي 2021

(21 كانون الأول – 20 كانون الثاني)

“سنة الإنجازت الكبيرة”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الجدي لعام 2021.

أول ما ستقوم به في عام 2021 هو محاولة جني المال وحصد ثمار جهودك الكبيرة المبذولة، إلا أنك ستنفق معظمها على مظهرك الخارجي والعناية بجمالك وبشرتك فهي من الأولويات عندك وليست من الثانويات.

بعد ذلك ستفكر في صحتك والعناية بها والحفاظ عليها، ثم تبدأ برحلة طويلة تذهب من خلالها إلى العمل الجاد والإبداع الفكري والارتباط الجدي وإنجاب طفل دون أن تنسى نشاطاتك الترفيهية وبرامجك المسلية.

بعد أن تحملت الكثير من الألم والمعاناة خلال السنتين ونصف السنة الماضية، ستستعيد قواك المنهكة وتلملم جراحاتك المثقلة وتجد الحلول الإسعافية لجميع مشاكلك وتسير بالاتجاه الصحيح كما خططت له.

هي سنة خير عليك جسدياً ومادياً ومعنوياً، فلن تفارق السعادة حياتك وتتحول من شخص بائس ومتشائم إلى شخص مبتهج ومتفائل، وسوف يحل اليسر بعد العسر، والفرج بعد الضيق.

برج الجدي 2021 مهنياً:

تشهد تغييراً كبيراً بآرائك ووجهات نظرك وأسلوب حياتك وكأن الدنيا أعطتك دروساً قاسية. تبدأ حكمتك بالخروج إلى العلن بعد أن نضجت أفكارك الجيدة وتعمد إلى تغيير فلسفتك بالحياة فتروي تجاربك القاسية للغير للاستفادة منها.

أعمال كبيرة وإنجازات مهمة تنجح بتحقيقها خلال العام تصيب منها ربحاً وفيراً، فوكب أورانوس هو كوكب المال بالنسبة إليك، وهو في الحمل يدفعك للخوض في عدة مغامرات مالية تجني منها أموالاً كثيرة.

تبرع في فن استثمارات وشراء وبيع العقارات والعمل في الفنادق والمقاهي والنوادي الليلية رغم اهتمامك الشديد ونجاحك بالعمل بكل ما يخص التكنولوجيا والحواسيب المتطورة.

تعمل على تطوير أساليب عملك لتنهض به بما يتماشى مع العصر الحديث بخطوات ثابتة وواثقة وتبدي اهتماماً كبيراً بصحتك الجسدية والنفسية خلال النصف الأول من العام.

أما خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وشهر كانون الأول/ ديسمبر ستوضع المطبات وترصف العراقيل في طريق مسيرتك المهنية للحد من نجاحك الباهر، إلا أن إصرارك بمتابعة العمل وتحديك ووقوفك بوجهها سيجعلك تتخطاها بأمان.

برج الجدي 2021 عاطفياً:

حالة من الركود العاطفي ستصيب مولود الجدي خلال عام 2021 وتبقى الأمور على حالها مع بعض التغيرات الاستثنائية بالنسبة للقليل منهم.

إلا أن الدخول الشهري للقمر إلى برجك في ظل غياب الكواكب الأخرى عنه سيمنحك حرية باختيار ما يناسبك من العلاقات العاطفية التي قد تنال استحسانك وإعجابك فالقمر سريع جداً في منح الحب والرومانسية، وكلما ازداد اكتماله وتشكله بهيئة البدر، كلما زاد حماسك واندفاعك نحو بناء علاقة عاطفية تجعلك تعيش في كوكب الأحلام وتبني علاقات اجتماعية مهمة في حياتك.

رغم المفاجآت الكثيرة والظروف الطارئة التي تعدك فيها سنة 2021، إلا أنها لن تخلو من الاستقرار والأمان والشعور بالارتياح الكبير وكأنك خلقت من جديد وقد انقلبت سود أيامك إلى أيام مضيئة ومشرقة حيث تلتئم جراحاتك الثقيلة وتهدأ نفسك المتعبة فتزرع في روحك الأمل وتبث التفاؤل وتشحن نفسك بالطاقات الإيجابية من جديد.

توقعات جمانة قبيسي برج الدلو 2021

(21 كانون الثاني – 20 شباط)

“سنة غير عادية” هو العنوان الأبرز لمولود برج الدلو لعام 2021.

سنة جيدة جداً ستشهدها يا مولود برج الدلو، فالحظوظ الوافرة والظروف الملائمة واجتهادك وعملك المتواصل وابتهالاتك واعتمادك على الله عز وجل سيقفون إلى جانبك ويمسكون بيديك ليوصلوك إلى النجاح وتحقيق أهدافك المنشودة.

تستمر بحصد المكاسب المالية وتنهي ما بدأت به من أعمال بشكل جيد وتبدأ الصعاب تتلاشى من حياتك خلال السنة.

تقوم بتغيير مهنتك أكثر من مرة وتحصل تغييرات جذرية ليست عادية في حياتك ابتداءً من عام 2021 حتى عام 2022 وذلك بعد دخول كوكب ساتورن إلى برج العقرب في تشرين الأول/ أوكتوبر لبرجك حيث يستقر في برج العقرب حتى عام 2022.

برج الدلو 2021 مهنياً:

قلق واضطراب وحيرة وحظوظ معاكسة وفسخ عقد وعدم الوفاء ببعض الوعود والاتفاقات سيرافقوك حتى شهر حزيران/ يونيو. تضطر أحياناً للانسحاب من اتفاق أو تؤجل التوقيع على عقد أو صفقة، إلا أن كوكب جوبيتير سيقول كلمته ويقف إلى جانبك خلال النصف الأول من السنة للتخفيف من وطأة كوكب ساتورن عليك بعد أن قاسيت وتجرعت من كأس مراره.

ينصحك الفلك بأخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد في جميع تصرفاتك خاصة في العمل بعد أن يغادر جوبيتير برج الجوزاء في أواخر حزيران/ يونيو وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر ويتركك بصراع قوي مع ساتورن الذي يقوم بدور التحدي معك.

ستزداد مسؤولياتك وتكبر التزاماتك وتشعر بضغط في العمل إلى الحد الذي يجعلك تهمل صحتك الجسدية أو صحة أحد كبار السن في عائلتك. لا تقلق كثيراً لأن كوكب أورانوس وهو كوكبك لا يزال ساكناً برج الحمل الذي يمدك بالدعم ويشحنك بالطاقة الإيجابية ويقدم لك بعض الفرص الذهبية التي تفوق التوقعات.

ستعمل على تنمية مهاراتك وقدراتك المهنية والثقافية والفنية والإعلاميةالتي لا حدود لها وسيفاجئك بترقية أو علاوة أو باعتلاء منصب مهم.

برج الدلو 2021 عاطفياً:

سيحالف الحظ السعيد نصف مواليد برج الدلو بالنسبة لعلاقاتهم العاطفية، والنصف الأخر ستكون الحظوظ المتعثرة واقفة لهم بالمرصاد. هي سنة جميلة محملة بالآمال والأحلام بالنسبة للعازب، فيقيم علاقة عاطفية صادقة وحميمة ستتوج بالزواج، والبعض يقرر إقامة علاقات عاطفية عابرة لمجرد التسلية واللهو مبتعدين عن الارتباط الجدي والزواج.

إن كنت خاطباً يا مولود الدلو فسوف يكون لديك الكثير من الفرص لتمتين أواصر الحب وعقد القران.

يسبب لك دخول كوكبي ساتورن وجوبيتير معاً إلى كوكبك مجموعة من التناقضات والمسؤوليات والتحديات طوال العام، فساتورن يعاكسك تماماً، أما جوبيتير فسوف يقدم لك الدعم الكبير ويكون لك السند القوي ويمنحك فرصاً استثنائية في الحب حتى شهر تموز/ يوليو.

يدخل أيضاً كوكب أورانوس في الحمل إلى برجك طوال السنة، هذا الدخول سيفتح عينيك على أشياء كنت تجهلها.

تخوض المغامرات وتقف صامداً في وجه التحديات، ولكن انتبه، فقد تقع في حفر لا تستطيع الخروج منها إن لم تسخر عقلك للتفكير قبل اتخاذ أي خطوة أو إعلان أي قرار.

توقعات جمانة قبيسي برج الحوت 2021

(21 شباط – 20 آذار)

“سنة التألق”، هو العنوان الأبرز لمولود برج الحوت لعام 2021.

مع بقاء كوكب نبتون في برجك لسنوات عديدة، ستزداد أحلامك ويتوسع خيالك وتدخل في عالم الروحانيات أكثر من ذي قبل مع بقاء بعض المخاطر التي تحوم حولك.

بعض التغييرات الجذرية الإيجابية ستجعل منك شخصاً مبتهجاً ومهماً. تبشرك هذه السنة بأرباح كثيرة أو زيادة في مدخولك الشهري بعد أن تغير نمط حياتك وطريقة تعاملك مع المال.

ستشعر بنوع جميل من الحرية والاستقلالية بشكل تدريجي. ترى نفسك نشيطاً وكثير الحركة بفضل مكوث كوكب ساتورن في برج العقرب طوال السنة، سيحمل إليك الراحة والامان والهدوء.

أما عندما يدخل جوبيتير برجك حتى أواخر شهر حزيران/يونيو فسوف تجد أن الظروف بدأت تعاكسك وما عليك سوى الانتباه والحذر والتروي قليلاً.

برج الحوت 2021 مهنياً:

حدثت تغييرات هامة كثيرة في حياتك المهنية وأثرت على ربحك ومدخولك الشهري وعلى طريقة تدبيرك للأمور المالية منذ انتقال كوكب أورانوس إلى بيت المال بالنسبة إليك أي إلى الحمل.

أما أمورك الصحية وأوضاعك العائلية فقدت تأثرت بدخول جوبيتير، لذا فإن برجك يدعوك إلى زيادة الاهتمام بهما والتروي والصبر حتى يطمئن بالك وتقر عينك.

كل هذا لن يثني من عزيمتك إن قررت مواصلة العمل والمثابرة خاصة مع دخول كوكب ساتورن إلى برجك فنو الذي سيجلب لك الحظوظ الوافرة والسعيدة ويحقق لك نجاحاً في العمل والتجارة منقطع النظير.

تكسب أموالاً وتصيب ربحاً غير متوقع وتهدأ أوضاعك المهنية والعائلية ويقدم لك مكافآت سخية مقابل كل عمل تؤديه بشكل رائع.

برج الحوت 2021 عاطفياً:

عام ستقضيه بأحضان الحب والرومانسية فتغرق في بحره وتغوص بأعماق مشاعر شريكك الملتهبة.

بعد عدة علاقات فاشلة وتعدد الخيارات أمامك، ستنجح بلقاء شريك طالما حلمت به، سيحمل لك الأمل ويدخل الأمان والطمأنينة والراحة إلى حياتك.

تزداد ثقتك بنفسك وتنمي قدراتك ومهاراتك الإبداعية وتتخذ قرارات صائبة تصب في مصلحتك ومصلحة الشريك وتفجر طاقاتك الإيجابية وتتلاشى شكوكك وتمشي واثق الخطوة كأنك ملكاً.

إن كنت عازباً سينتهي عام 2021 بعقد قرانك، وإن كنت متزوجاً وتنتظر مولوداً فسوف يتحقق لك ذلك وترزق بطفل تقر به عينك.