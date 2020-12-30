تراند اليوم : كريمات واقية من الشمس تمد الإنسان باحتياجه من فيتامين ” د”

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير نوع جديد من الكريم يقي من الشمس , يضمن عدم فقدان فيتامين “د” إضافة إلى توفير احتياجات البشرة من هذا الفيتامين الهام , والذى يتسبب نقصه فى مشاكل صحية كبيرة بين الصغار البالغين.

واستطاع الباحثون بجامعة بوسطن الأمريكية تطوير واقى من الشمس عن طريق تغيير آلية تصنيعه للسماح بتوفير الوقاية اللازمة من أضرار أشعة الشمس دون إعاقة إمتصاص الجلد لفيتامين “د”.

وقال مايكل هوليك أستاذ بجامعة بوسطن الأمريكية والمشرف على تطوير الأبحاث أن هذا الكريم يتكون من تركيبات مختلفة لتعظيم الاستفادة بالوقاية من اضرار أشعة الشمس مع الاستفادة فى نفس الوقت من امتصاص فيتامين “د”.

وتعد الشمس المصدر الرئيسى لحصول الإنسان على فيتامين “د ” الذى يسهم بصورة كبيرة فى الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان .