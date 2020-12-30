تراند اليوم : الممثلة الفلسطينية الاصل جيجي حديد تظهر عارية على غلاف مجلة فرنسية

لندن / وكالات / مشرق نيوز

ظهرت جيجى حديد، الممثلة وعارضة الأزياء، عارية بالكامل على غلاف مجلة Vogue الفرنسية وهى ابنة محمد حديد.

جيجى حديد بطلة مسلسل The Real Housewives of Beverly Hills والذى عرض على شبكة تلفزيون برافو وهو بطولة براندى جلانفيل، وكيم ريتشاردز واريك جاينى ووالدة جيجى الممثلة يولاندا فوستر.

زادت شهرتها مؤخرًا بسبب علاقتها مع النجم العالمى زين مالك حيث شاركته فى فيديو كليب أغنيته الجديدة “Pillowtalk”، وهى أغنية ضمن ألبومه الجديد “Mind of Mine” وتأتى علاقتهم بعد أن انفصل “مالك” عن خطيبته النجمة بيرى إدواردز.