تراند اليوم : مسلسل سلسال الدم الجزء الثالث الحلقة 23 احداث المسلسل: لا سبيل للإنتقام

نعود مع الدراما المصرية الجميلة التي يجسدها مسلسل سلسال الدم بجزئه الثالث، فلقد تحول الطفل فراج الهادئ إلى شاب لا يعرف سوى الدماء وكل ما هو شر بعد أن خطفه جده هارون من حضن أمه وألقى به في أحضان أولاد الليل لكي يعلموه كل فنون الشر ضمن أحداث “سلسال الدم” الذي يعرض على MBC مصر.

حفيد آخر أصبح في قبضة هارون هو “هيما” الشاب الفقير الذي يعمل في الموالد ولا يعرف له أصلاً حتى يكتشف أنه ابن دياب وحفيد هارون وتنقلب حياته رأسا على عقب من الفقر إلى الغنى ومن الوحدة إلى عائلة كبيرة.

هارون بدأ يقرب هيما إليه ويحدثه عن العائلة ويغدق عليه الهدايا لكنه حتى هذه اللحظة لم يدخل صراعاتهم مع ناصرة وغيرها من أهالي القرية.. فهل يتحول إلى فراج آخر ويناصر عائلته أم أنه سيقف في الطرف الآخر ويرفض؟.. هذا ما ستكشف عنه الحلقات التالية من “سلسال الدم”.

المسلسل تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وهو من بطولة عبلة كامل، فادية عبد الغني، منة فضالي، رندا البحيري، علا غانم، ونخبة من النجوم، ويمكنكم مشاهدته من هنا متمنين لكم متابعة ممتعة