تراند اليوم : الخيول تميّز مشاعر البشر وتصاب بالتوتر بحال لاحظت ملامح غضب

قام مجموعة من العلماء في «جامعة ساسكس» البريطانية بإجراء دراسة لمعرفة كيفية تفاعل الخيول مع مشاعر البشر. وتبيّن عندما عُرض عليها مجموعة من الصور لوجوه غاضبة أنها أدارت وجهها وتسارعت دقات قلبها.

وقال موقع صحيفة «دايلي ميل» البريطانية انه من النادر ان تتمكن الحيوانات من قراءة العواطف البشرية، واوضح العلماء الذين اجروا الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية «رسائل علم الأحياء» انهم عرضوا على الخيول 28 صورة لوجوه غاضبة وسعيدة، من دون اجراء اي اختبارات سابقة.

وافاد الباحثون انهم عندما عرضوا صور الوجوه الغاضبة على الخيول كانت تستخدم عينها اليسرى فقط لرؤية الصورة بالاضافة الى ان دقات قلبها تسارعت، اذ ان الخيول في غالبية الاحيان تستخدم عينها اليسرى اذا رأت شيئ سلبي.

وقالت طالبة الدكتوراه والباحثة المختصة في عمليات التواصل والإدراك للثديات في الجامعة آمي سميث، ان «للخيول رد فعل أقوى تجاه الصور السلبية من الايجابية»، مضيفة ان «تعرّف الخيول على الوجوه الغاضبة قد يكون بمثابة نظام للإنذار، ما يسمح لها في توقع السلوك البشري السلبي مثل التعامل معها بعنف».

وأظهرت الأبحاث أن الكثير من الحيوانات ومنها الكلاب، تستخدم العين اليسرى التي يسيطر عليها الجانب الأيمن من الدماغ في تعاملها مع الاحداث السلبية.

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وتابعت سميث: «عرفنا منذ وقت طويل أن الخيول متطورة اجتماعياً، ولكن هذه المرة الأولى التي نشهد انهم قادرين على التمييز بين تعبيرات الوجه البشري الإيجابية والسلبية».

وذكر البروفيسور كارين ماكومب ان «الابحاث مستمرة لدراسة العلاقة بين مجموعة من المهارات العاطفية والسلوك الاجتماعي».