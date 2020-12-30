تراند اليوم : بالصور : حفيد نيلسون مانديلا يشهر إسلامه ليتزوج مسلمة

وكالات / مشرق نيوز

قبل شهرين فقط، أعلن حفيد نيلسون مانديلا؛ ماندلا مانديلّا، إسلامه، في قرارٍ مفاجيء، فسرهُ حدثٌ مفاجيء آخر، قام به حفيد «مانديلا» قبل أيام، حيث عقد قرانه على الجنوب إفريقية المُسلمة، رابعة كلارك، في كيب تاون.

ماندلا لا يزال متزوجًا من تاندو مابونو، زوجته الأولى، التي خاضا معركة حامية للطلاق، لكنها ما زالت على ذمته قانونًا، ويبدو أنه كان أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج ثانيةً، من «رابعة»، الفتاة المُسلمة، قبل أيام.

ويقول ماندلا، بحسب موقع African spotlight «أود أن أعرب عن امتناني لأسرة رابعة والمجتمع الإسلامي على الترحيب بي في قلوبهم»، ويضيف «رغم تربية كل منا في بيئة مختلفة، إلا أن اجتماعنا سويا يعكس ما بيننا من القواسم المشتركة».

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