تراند اليوم : 4 ملايين انسان سيصابون بـ "زيكا" في 2016

أكدت الإدارة الأمريكية، أن “توفر لقاح ناجع في الأسواق العالمية لفيروس زيكا الذي ينتشر بين الحوامل، قد يستغرق عدة سنوات”.



وأوضحت “لائحة للحقائق”، حول مكافحة فيروس زيكا في الولايات المتحدة، وزعها البيت الأبيض ، وحصلت الأناضول على نسخة منها، أن “الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس، تخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار لمكافحة زيكا”.



وأضافت اللائحة أن 850 مليونًا من المبلغ، سيستخدمها “مركز السيطرة والوقاية من الأمراض”، لوضع استراتيجيات للوقاية، داخل البلاد، و250 مليون دولار تخصص لإقليم بورتريكو التابع للولايات المتحدة لمعالجة النساء والأطفال المعرضين للإصابة بالمرض جراء سفرهم إلى المناطق المتضررة”.

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كما تخصص 200 مليون دولار، لإجراء بحوث وتجارب للتوصل إلى لقاح فعال، فيما تذهب 210 ملايين دولار، لإنشاء صندوق للتعامل مع الأوبئة المختلفة حال تفشيها، وفق اللائحة الموزعة من قبل البيت الأبيض.



وفي السياق ذاته، ذكر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، انطوني فوشي، “لقد بدأنا في تطوير لقاح لا يزال في مراحله الأولية، ونتوقع أن يتم تجربة المرحلة الأولى منه لمعرفة مدى صلاحيته، وإذا ما كان سيولد استجابة جيدة نهاية هذا الصيف، وأن يتم انتاجه نهاية العام الجاري”.