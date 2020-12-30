تراند اليوم : علماء يحذرون من التعرض لأشعة الشمس الشديدة لأكثر من عشر دقائق

حذر خبراء من الجلوس لأكثر من 10 دقائق تحت أشعة الشمس للحصول على لون البشرة الداكن من خلال الجلوس لفترة طويلة تحت أشعة الشمس،بعدم التعرض لأشعة الشمس الشديدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الخبراء نصحوا هؤلاء الاشخاص بوضع ما يعادل ثماني ملاعق صغيرة من الكريم الواقي والعازل عن أشعة الشمس خلال فترة الصيف أو قضاء الاجازات في الاماكن ذات الطقس الحار.

تأتي هذه النصائح في وقت يشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الاصابة بسرطان الجلد والذي يلقى فيه باللوم على قلة الوعي والارتفاع الكبير في عروض العطلات لفترتي الربيع والصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد الان أكثر من 13 الف و500 حالة من الاصابة بسرطان الجلد الخبيث في المملكة المتحدة سنويا وهي الحالة التي تشهد ارتفاعا اسرع من أي نوع أخر من انواع السرطانات.