تراند اليوم : بعوضة زيكا في جدة وجازان

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس فيصل الزهراني إن “فيروس زيكا يأتي من بعوضة تسمى ناموس الزاعجة تم اكتشافها أخيرا، وتوجد حاليا على سواحل جدة وجازان، نافيا في الوقت نفسه تسجيل أي حالة مرضية بالفيروس في الشرق الأوسط.

وأضاف بحسب صحيفة الوطن أن “فرص انتقال الفيروس ضعيفة، وأعراضه زكام وارتفاع في درجة الحرارة لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وأشارت دراسات إلى أن خطورة هذا المرض على النساء الحوامل، حيث تسبب تشوهات في رأس الجنين، وهذه الحالة سجلت مسبقا في البرازيل، ولكن لم تكن مؤكدة بالشكل التام”.

ويبين الزهراني أن “فيروس زيكا تم اكتشافه قبل 50 عاما، ولكنه انتشر قبل شهر، وعدد الدول الموبوءة والتي توجد فيها سفارات لنا يصل إلى قرابة الثلاثين، لذلك حذرت وزارة الصحة كل موظفي السفارات الذين يعملون في المناطق التي ينتشر فيها المرض “زيكا” بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن البعوض”، مشيرا إلى توجيه كل الإرشادات الصحية لهم، مطالبا المواطنين بعدم الذهاب لتلك المناطق، والذين يوجدون فيها بالعودة إلى أوطانهم حفاظا على سلامتهم. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تركي بن معلوي الذيب أنه “لا توجد أي رحلات مباشرة بين المملكة وأميركا اللاتينية”. وأضاف أنه “لا يوجد أي قلق من انتقال فيروس زيكا بين المسافرين والمعتمرين والحجاج القادمين من هذه البلاد، لأن رحلاتهم تتم عبر عدد من الخطوط الأجنبية بشكل غير مباشر”، مشيرا إلى أنه لم تسجل في المطار أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.