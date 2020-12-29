دولة تُغلق منشآتها النووية بسبب زلزال في كرواتيا

أغلقت دولة سلوفينيا، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، منشآتها النووية في البلاد بسبب زلزال قوي ضرب كرواتيا، تخوفا من وصول أثار الزلازال إلى محطاتها النووية.

ووفقا لما نقلته سكاي نيوز، فإن محطة "كرسكو" النووية في سلوفينيا أغلقت منشآتها وقائيا بسبب زلزال كرواتيا، مشيرةً إلى أن "هذا الإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية".

وكان قد ضرب كرواتيا في وقت سابق من اليوم زلزال بقوة 6.2 درجات مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا وسط البلاد، وإغلاق منشأة نووية في سلوفينيا المجاورة.

وأوضح مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال سُجل على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وشعر سكان زغرب بالزلزال على بعد حوالي 50 كيلومترا، حيث هرعوا مذعورين إلى الشوارع، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".