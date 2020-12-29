وفاة مصمم الأزياء الشهير بيير كاردان

توفي مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي بيير كاردان، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، حيث أعلنت عائلته أنه توفي في المستشفى الأمريكي غربي باريس.

وأسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.

وولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولا مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947. وفق روسيا اليوم