تراند اليوم : فوائد الفواكه المجففة التفاح والبرتقال مع وجبة الحبوب

برلين- الخليج 365:

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية ‫بأن الفواكه المجففة تعد مفيدة للصحة، وهي تحتوي على الألياف الغذائية ‫والعناصر المغذية.

‫وأضافت المجلة بموقعها الإلكتروني أن الفواكه المجففة تنطوي على عيب يتمثل في أنها غنية بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي ‫ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة على سبعين سعرا حراريا.

وتحتوي عبوة مئة ‫غرام من الفواكه المجففة على نحو ثلاثمئة سعر حراري أو أكثر، خاصة إذا تمت إضافة السكر أو ‫العسل إلى الفواكه المجففة.

‫لذا تنصح "فرويندين" بتناول الفواكه المجففة بحرص وحذر، حيث يكفي إضافة ‫ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة إلى وجبة الحبوب.

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وكبديل، يمكن تناول ‫الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال مع وجبة الحبوب.