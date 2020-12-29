تراند اليوم : السنوار يشدد على الدور المركزي لفصائل العمل الفلسطيني في المصالحة

حماس عقدت لقاء تشاورياً معها

السنوار يشدد على الدور المركزي لفصائل العمل الفلسطيني في المصالحة

غزة / الخليج 365

شدد رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار على الدور المركزي لفصائل العمل الفلسطيني لاتمام تنفيذ المصالحة ، مؤكداً ان الحركة لن تعود إلى الانقسام بأي حالٍ من الأحوال .

وأكد السنوار خلال لقاء تشاوري عقدته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد مع فصائل العمل الفلسطيني ، على جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة.

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وحضر لقاء الفصائل الذي عقد قبل ذهاب وفد الحركة إلى القاهرة للقاء وفد حركة فتح واستكمال مجريات المصالحة ، الى جانب السنوار، نائب رئيس الحركة خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل.

وقال السنوار إن إنجاز الوحدة الفلسطينية يعتبر رافعة للمشروع الوطني، منوهاً إلى أنها هي الضامن لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية ، ونبه إلى الدور المركزي للفصائل في إتمام عملية المصالحة من خلال تشكيل حاضنة للمصالحة وعدم السماح لأي طرف بتعطيلها ، وأضاف: سنبقى على تواصل دائم مع الفصائل أثناء وجودنا في القاهرة.

من جانبه، شدد نائب رئيس الحركة في القطاع خليل الحية على إصرار حماس على استكمال المصالحة، مضيفاً: أبدينا مرونة كبيرة في هذا الموضوع ولا مجال للعودة للوراء.

وقال الحية: شكلنا لجان متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا ، وأوضح أن القواسم المشتركة بين قوى شعبنا واضحة ويمكن البناء عليها.

بدورها، رحبت الفصائل بدعوة الحماس للقاء التشاوري، مثمنة خطوات حماس الإيجابية وروح المسؤولية التي تمتعت بها فيما يتعلق بالمصالحة ، وطالبت بالمشاركة في الحوارات وألا تبقى ثنائية، و أن تشمل جميع الفصائل. انتهى