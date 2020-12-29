تراند اليوم : لمحاربة الإسلام.. الدنمارك تعتزم حظر النقاب في الأماكن العامة

كوبنهاجن- الخليج 365:

تعتزم السلطات في الدانمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون سيصوت عليه البرلمان، وبذلك تسير على خطى دول أوروبية.

وقال رئيس التحالف الليبرالي المحافظ أندريس سامويلسون إن حزبه، وهو أحد ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحاكم، لن يعارض سن قانون يمنع غطاء الوجه في الأماكن العامة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء دانماركية إن الحزب الليبرالي الدنماركي الذي يقوده رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن أعلن في وقت سابق دعمه استصدار قانون يحظر النقاب، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه حزب الشعب المحافظ الشريك الثالث في الائتلاف.

وبذلك تتوفر أغلبية واضحة للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف القائم منذ أواخر 2016 لتمرير قانون بهذا الخصوص في البرلمان. ويتوقع أن ينص القانون المرتقب على منع تغطية الوجه بشكل عام، ويشمل ذلك النقاب والبرقع وأقنعة التنفس لغير ضرورة طبية، وأقنعة المهرجين وغيرها في غير الأماكن المخصصة للترفيه.

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ويأتي إعلان توجه الدانمارك لحظر النقاب في حين بدأت النمسا تطبق بداية من الأحد الماضي قانونا بهذا الشأن يشمل النقاب والبرقع وأي غطاء آخر للوجه.

والقانون الذي بدأ تطبيقه في النمسا يقضي بفرض غرامة مقدارها 150 يورو (180 دولارا تقريبا)، ويجيز القانون للشرطة إجبار المخالفين على كشف الوجه. وسبقت دول أوروبية أخرى بينها بلجيكا وفرنسا وهولندا وسويسرا إلى تطبيق إجراءات من هذا القبيل.