تراند اليوم : تهديدات وجودية على الصحافة في المستقبل القريب

واشنطن/الخليج 365-غزة

نشر معهد "فيوتشر توداي" الأميركي دراسة حديثة عن "تهديد وجودي" يشكله الذكاء الاصطناعي على الصحافة في المستقبل القريب.

وأفادت الدراسة أن بعض المنظمات تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات باستخدام معطيات متوفرة، مثل نتائج المباريات الرياضية أو المعلومات المالية.

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ووفق ما بينت الدراسة، سيؤدي التطور التقني "في مستقبل غير بعيد" إلى القدرة على صياغة مقالات لا تكتفي بجمع العناصر الخبرية، بل تتعدى ذلك إلى التحليل، ومن دون أي حاجة لصحفيين.

ولعل ما يعمل على سرعة هذه الظاهرة هو تطور تقنيات التفاعل الصوتي بين الحاسوب والمستخدمين، وفقا للمعهد.

واشار الباحثون أن الطريقة التي ستتعامل فيها وسائل الإعلام مع هذا الواقع الجديد ستكون حاسمة في رسم مستقبلها.

وطالب المعهد الصحفيين والمؤسسات المختصة إلى عقد شراكات لتعزيز التعاون مع كبرى مجموعات الإنترنت لتطوير التجارب في هذا المج