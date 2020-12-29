تراند اليوم : بشرى سارة لنشطاء الفيسبوك في دردشة الحواسيب

دبي- الخليج 365:

أطلقت منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك بشكل خفي نسخة حواسيب سطح المكتب من تطبيق الدردشة لأجهزة ويندوز وماك يوفر ميزة مشاركة الشاشة، وما يزال التطبيق في الوقت الحالي ضمن المرحلة التجريبية ومتاح فقط لمستخدمي خدمة مكان العمل Workplace التابعة لها، مما قد يعني ان الشركة تخطط لكشف النقاب عن ميزات جيددة لتطبيقها للدردشة لجذب المزيد من المستخدمين.

وتشير المعلومات إلى أن تطبيق سطح المكتب يعمل بالطريقة نفسها لميزة الدردشة الخاصة بخدمةWorkplace الموجودة ضمن الموقع المخصص لها وموقع فيس بوك ماسنجر، وسوف تشمل أيضاً على ميزة تنبيهات سطح المكتب جنباً إلى جنب مع دعم المكالمات الصوتية والفيديو وإشعارات دفع مخصصة ودردشات فردية وجماعية، وسوف تكون ميزة مشاركة الشاشة الجديدة قابلة للتخصيص مما يسمح للمستخدمين بمشاركة كامل الشاشة أو نوافذ معينة فقط.

وكان التطبيق المنافس الشهير Slack قد أضاف ميزة مشاركة الشاشة في شهر مايو/آيار الماضي، وذلك بعد مرور أربع سنوات على إطلاقه، ويؤدي قيام شركة فيس بوك بإضافة ميزة مشاركة الشاشة لأول مرة إلى زيادة القابلية بالنسبة لعميل سطح المكتب وجعل تطبيق الدردشة بمثابة منافس شرس لتطبيقات أخرى مصممة خصيصاً للاستعمال في أماكن العمل مثل سكايب وSlack.

وأكد متحدث باسم خدمة “مكان العمل” Workplace أن هذه إحدى الميزات الأكثر طلباً على نطاق واسع من قبل العملاء، وهو ما دفع الشركة إلى تطويرها، وأن تطبيق سطح المكتب ما يزال في المرحلة التجريبية ويجري اختباره من قبل العملاء في خدمة “مكان العمل” الذين يقدمون ردود فعل سوف تستعملها الشركة لتحسين المنتج قبل الطرح الأوسع، وذلك مع استهداف الشبكة الاجتماعية للمستخدمين من رجال الأعمال عبر Workplace.

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وأصبح بإمكان مستخدمي خدمة “مكان العمل” استعمالها من خلال تطبيق سطح المكتب بدلاً من متصفح الويب، كما أن ميزة مشاركة الشاشة تجعل عملية التعاون والتشارك والاجتماعات أسهل بالنسبة للفرق والشركات والمؤسسات، ويحتفظ التطبيق بسجل لجميع المحادثات مع إمكانية البحث من خلالها وعرض أي صورة أو مقطع فيديو مشترك.