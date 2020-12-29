تراند اليوم : تعرف على وفدي "فتح" و"حماس" في حوار القاهرة الثلاثاء

القاهرة- الخليج 365:

ستبدأ حركتا "فتح" و"حماس" عن الموضوعات التي ستبحث في حوار القاهرة بين حركتي فتح وحماس، والمقرر بدؤها الثلاثاء المقبل، عن بعض القضايا التي سيتم بحثها بين وفدي الحركتين.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتم تناولها، وفي مقدمتها القضية الأهم المطروحة على الطاولة قضية دمج الموظفين الحكوميين، ودمجهم في الجهاز الحكومي، وهؤلاء موظفين حكوميين قائمين على رأس عملهم مطلوب أن يندمجوا بصورة أو بأخرى"، ثم العقوبات المتخذة ضد قطاع غزة، والمعابر والكهرباء والسلاح. وسيتم مراجعة الاتفاقات السابقة ووضع آليات لها لتنفيذها خاصة فيما يتعلق في الموظفين ودمجهم في الجهاز الحكومي، ووقف الإجراءات العقابية التي اتخذها أبو مازن بحق غزة".

الوفدان:

وفد فتح : عزام الأحمد ، حسين الشيخ، روحي فتوح، وأحمد حلس،وماجد فرج وفايز ابو عيطة . -وفد حماس: صالح العاروري يحيى السنوار وخليل الحية صلاح البردويل وموسى ابو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

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