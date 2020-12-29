تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحية عادل إمام بودي جارد – شاهد

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن مسرحية عادل إمام الجديدة بودي جارد عبر منصة شاهد VIP والتي ستبث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ : "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد VIP لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشتراك".

ومسرحية بودي جارد من بطولة الزعيم عادل إمام، كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي وشارك في المسرحية عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر.