أعلن السيناريست المصري عبد الرحيم كمال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.

ويعد حاتم علي واحدا من أبرز الممثلين والمخرجين السوريين، وله مجموعة من الأعمال الكبيرة، فإلى جانب التغريبة الفلسطينية الذي يحكي قصة اللجوء الفلسطينية ويصور أحداث النكبة والثورة الفلسطينية الكبرى، مسلسل "عمر" و"ربيع قرطبة" و"ملوك الطوائف" و"صقر قريش" و"الزير سالم"، و"الفصول الأربعة".

من هو المخرج حاتم علي؟

حاتم علي من مواليد (2 حزيران/يونيو 1962)، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق/ قسم التمثيل عام 1986. وهو متزوج من الكاتبة السورية دلع الرجبي.

وحصل علي على مجموعة من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم آخر الليل – 1996، وأفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل سفر – 1997، وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم – 2000، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي – 2001، وأفضل مخرج عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل الاجتماعي الفصول الأربعة – 2002، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل التاريخي صقر قريش – 2002، وغيرها.