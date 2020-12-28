"بيج رامي" يثير جدلا كبيرا في مصر

انقسم جمهور بطل كمال الأجسام المصري "بيج رامي" بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد تسريب يشير لطلب اللاعب العالمي لمبلغ نصف مليون جنيه مصري (٣١.٥ ألف دولار) مقابل ظهوره في أحد برامج التلفزيونية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب "مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام". ما أثار اللاعب المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي " حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نصف مليون جنيه مصري.

وذكرت التكهنات أن مشاركة بيج رامي كانت في برنامج "معكم منى الشاذلي" في مقابل 500 ألف جنيه مصري، وأن قناة "mbc " مصر عرضت عليه 100 ألف جنيه مقابل ظهوره في أحد برامجها ولكنه اعتذر.





و نفي برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، وكشف في بيان، أمس الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع بطل كمال الأجسام.

وكذلك نفى البرنامج التصريح بأي شيء له علاقة بالاتفاق المادي مع "بيج رامي"، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.​





ورأى مغردون؛ أن من حق بطل كمال الأجسام المصري أن يطلب ما يشاء وأن المبلغ يعتبر قليلا بالنسبة له، وقالوا إن نصف مليون جنيه ليس بالمبلغ الضخم مقارنة بما ينفقه أبطال كمال الأجسام على التدريب والتغذية وغيرهما.

وأشار البعض إلى أن الفنانين ولاعبي كرة القدم يحصلون على أرقام ضخمة مقابل ظهورهم تلفزيونيا فما الفرق بينهم وبين رامي الذي يستحق أن يستغل الفرصة.





من جانبه علق "بيج رامي" قائلا "أنا مبتكلمش في أي فلوس خالص، في شركة هي اللي بتتفاوض باسمي وكل الأمور دي مع الشركة"، مشيرا إلى أنه قبل البطولة كان يظهر بدون مقابل في القنوات التلفزيونية، لكن اليوم يقوم فرق عمل تتولى عملية التفاوض باسمه.