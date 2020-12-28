تراند اليوم : قصيدة بعنوان/ القدس غصّتنا ... للشاعرة التونسية امال بنت رجب المناعي

تونس/ الخليج 365

قصيدة

القدس غصّتنا

للشاعرة التونسية امال بنت رجب المناعي رئيس رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية

وقرّر الليل أن يخاصمني وقد أبكاني

اقرأ أيضاً

وأن يثور على أزمنة الظلم والقهر ,

و قد سرَى الوجع في أعماقي ثورة

كل ما فيها ازدراء من التحسُّر الاتساني

والظلُّم والألم ,والانكسار و هذا النسيان

و فلسطين وجيعة الزمان و الانسان....

وتناهيد القلب على مدى هذه الأيام ,

ولعل المنام قد ملّ رتابة ليلي و ملَّني

و وجيعتي وكل ما يتدفق فيَّ من أنات...

في القدس وبيوتها , وصرخة الأقصى

وتسرُّب النزيف الى محوِ كل ما تبقى

من القيم والقِدم , والشهامة والعزَّة

لن أقول انهضوا يا كل شعوب العالم ,

فقد مل الصوت بُحةَّ شعاره والسلام

والفم مثله ملََّّ لغات الشعر و الهيام

أولعله لم يبق منه غيرصدأَ في الأيام

أحرف ظلت تنشد القدس لنا و لنا ...

عروسنا زينة المشرق و الدنيا كلها ...

تسلب حريتها وسلمها وأمان شعائرها

وعدوانا يَمنع عنها قوانين إنسانيتها

وبقاءها و حقَّها , و ليكرس الانحيازَ

وقد رفض الليل والغيم أن يكونا كلاهما...

شهادة على موت القدس بيننا و بين

أذرع المُغتصب المتغطرس على اديمها

رفض أن ينام على جفون الشارع والاشجار و الاحرار و حزن الحمام

و الليل يفرُّ من الأنام وقد سئم همِّي

, فغدوت أرتمي في أحضان الشعر

و الالحان وأغنّي وأغني, أغنية

تحرك سواكن الوجد والمجد , والودِّ

فلَّعلَّها منطوقة العصر بأن السلام

يا شعوب العربان اتحدوا و اتحدوا

فقد ولَّى زمن التشتُّت و هيا ,لملموا

جروحات "عروس عروبتكم "القدس

فقد بات الجلاد , المُغتصب السجان

والجنَّان ووحده من يعلن قانون الانسان

فثوروا أيها النِيام وانتفضوا صوتا

ورددوا السلام السلام للقدس عاصمة العربان

فلسطينيةفلسطينية على طول الزمان ,

آمال بنت رجب المناعي

الكاف سيكافينيريا تونس