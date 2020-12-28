تراند اليوم : متى عيد الاضحى 2018 - 1439 تونس موعد اجازة عيد الاضحى في تونس للموظفين

تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى في تونس لجميع الموظفين والموظفات ، وتاريخ عيد الاضحى في تونس للعام 2018 ميلادي - 1439 هجريا.

حيث تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.

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