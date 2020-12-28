تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 bac.onec.dz هنا .. نتائج البكالوريا 2018 bac.onec.dz برقم التسجيل : نتيجة الباك bac موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج البكالوريا 2018 bac.onec.dz برقم التسجيل : ننشر رابط الإستعلام المباشر عن نتائج الباك 2018 في الجزائر، ونسعى لنقل الخبر من مصادره الخاصة، كما ننقل تصريح السيدة نورية بن غبريت عن الموعد الخاص بإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني، يمكنكم ترك رقم التسجيل الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، ونحن على المتابعة المستمرة وإياكم لمعرفة النتائج بعد قليل، ونقلها فور ظهورها مباشرة، نتائج البكالوريا 2018.

خلال ساعات نستعلم عن نتائج شهادة البكالوريا 2018 الجزائر، وننقل عبر الموقع الرسمي نتيجة الباك دورة جويلية، ومن خلال رابط الإستعلام المباشر bac.onec.dz نتعرف على النتائج برقم التسجيل الخاص بكم، ويمكنكم معرفة رقم التسجيل الخاص بكم أسفل ورقة الإستدعاء، وقد أعلنت السيدة نورية بن غبريت أن النتائج باتت على وشك الظهور، وأن الموعد النهائي لها هو اليوم 25 جويلية بدءا من الساعة 14:00 زوالا، ونحن بالمتابعة معكم لمعرفة كل جديد.

نتائج البكالوريا 2018

أعلت السيدة نورية بن غبريت، أن الموعد النهائي لظهور نتائج البكالوريا 2018 سوف يكون اليوم الثلاثاء الخميس جويلية على أن تتم التسجيلات الجامعية من 1 إلى 16 أوت المقبل، وسوف يتم الإستعلام عن نتائج البكالوريا للسنة الدراسية 2018 اليوم عبر الرابط الرسمي للوزارة.

نتائج شهادة البكالوريا bac.onec.dz 2018

كان موعد ظهور نتائج البكالوريا 2018 قد تأجل من قبل، فقد كان موعد ظهور النتائج في يوم الخميس جويلية الجاري، إلى أن جاء الرد من حانب وزارة التربية والتعليم الوطني، ليتم معرفة موعد النتائج النهائية اليوم 25 جويلية، ويمكن أيضا الإستعلام عن طريق الرسائل القصيرة بالمحمول كما هو موضح بالأعلى، ونسعى لنقل الصورة واضحة من داخل الحقل التعليمي.

نتائج الباكالوريا 2018

نتابع معكم ظهور نتائج البكالوريا 2018 في ولايات الجزائر المختلفة، وذلك عبر رقم التسجيل الخاص بكم، وينبغي معرفة أن رقم التسجيل مكتوب على ورقة الإستدعاء الخاصة بكم.

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بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018 ،55,88 بالمائة، حسب ما أعلنتة اليوم الاربعاء وزيرة التربية الوطنية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.وأوضحت الوزيرة أن "نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 ، بلغت 55,88 بالمائة، حيث سجلت شعبة الرياضيات أعلى نسبة ب61ر78 بالمائة مشيرة إلى أنه بإمكان كل مترشح الاطلاع على نتائج البكالوريا عن طريق النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية وذلك على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات http://bac.onec.dz ، وبواسطة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال بالاتصال بالرقم (*567# )، وكذلك عن طريق الاتصال على مستوى المؤسسات التربوية وذلك ابتداء من يوم الخميس 19 يوليو 2018" .

وكانت السيدة بن غبريت قد أكدت أمس الثلاثاء أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 يوم غد الخميس على الساعة (20:00) على الموقع http://bac.onec.dz ".

وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 20 و 25 يونيو 709.448 مترشح من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و كانت نسبة النجاح في هذا الامتحان السنة الماضية بلغت56,07 بالمائة.

تحديثات نتائج البكالوريا الجزائر 2018

تابع التحديثات لمعرفة كل جديد حول ظهور نتائج البكالوريا، خلال أيام ننتظر ظهور نتائج الطلاب بالجزائر الان، ونرصد كافة التغيرات التي من شأنها ظهور النتيجة، ونتعرف على رابط الإستعلام من الموقع المباشر للنتائج، يمكنكم مشاركة رقم التسجيل الخاص بكم في تعليق أسفل المقال لكي نتمكن من متابعة النتائج وإياكم من الموقع الرسمي bac.onec.dz

ونتابع ظهور النتائج في الولايات الآتية:

ولاية قسنطينة

ولاية تندوف

ولاية أدرار

ولاية تلمسان

ولاية الجلفة

ولاية الشلف

ولاية بسكرة

وغيرها من الولايات التي تنتظر النتائج بفارغ الصبر، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة الان لمعرفة وقت ظهور النتائج.

روابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2018

يمكنكم الإستعلام من هنا عن شهادة البكالوريا 2018 ، أو الدخول على موقع الوزارة الرسمي، أو موقع الديوان الوطني للنتائج، حيث يمكنكم الإستعلام مباشرة من خلال تلك الروابط، أو من خلال موقع نتائج البكالوريا 2018، ويمكنكم إعادة تحميل الصفحة في حالة عدم العمل جيدا، وينبغي معرفة أن تلك المواقع تواجه ضغط شديد في عمليات البحث عن النتائج، ونحن على المتابعة لمعرفة كافة النتائج ونقلها فور ظهورها مباشرة.