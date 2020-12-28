شاهد : أمريكي ينقذ غزالًا من السقوط بصورة بطولية

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ غزال من سقوطها في بركة جليدية في ولاية ويسكونسن الأمريكية،

ووفي التفاصيل خاطر جل أمريكي بحياته من أجل إنقاذ غزال بشكل بطولي هذا الأسبوع عندما ذهب إلى بركة متجمدة لإعادة الحيوان العالق إلى بر الأمان.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن رجلا يدعى جيل لانكور كان يقود سيارته إلى المنزل أثناء استراحة الغداء من العمل عندما اكتشف الغزال عالقا في مستنقعات كرانمور ، حيث بدا على الغزال عدم قدرته على الحركة.

وأضافت: "بدلًا من أن يستمر الرجل في القيادة، قرر لانكور التوقف والتوجه إلى البركة المتجمدة، حيث جلس مع الغزال لفترة وجيزة من الوقت قبل مساعدته في إخراجه من الجليد"، حيث ظهر الرجل وهو يزيح الغزال من على الجليد حتى وصل به الى بر الأمان في مشهد أشاد به الكثيرون.