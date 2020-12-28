شاهد: ابنة مصطفى قمر تثير الجدل بجمالها.. هل تشبهه؟

أثارت صور ابنة الفنان المصري مصطفى قمر، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمالها وملامحها البريئة.

وجاء ذلك بعد مشاركة والدها الفنان قمر، صوراً لها لحظة فوزها بالمركز الأول ببطولة الجمباز، معربا عن سعادته البالغة لتتويجها بالميدالية الذهبية.

وشارك قمر عبر خلال حسابه الشخصي "إنستغرام" فيديو وصورًا لابنته بعد فوزها، وكتب : "ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابى على الذهبية، يا بطلة الجمباز الأولى ربنا يحفظك من العين ياملاكى ياحبيبة قلبى وروحي، ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللى تجنن مبروك".

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، وانهالت عليه التعليقات:"ما شاء الله عقبال بطولة العالم ..جميلة جداا وابتسامتها تجنن.. قمر جداا ماشاء الله ربنا يحميها..الف مبرووك ياجوجو عقبال بطولة العالم". وفق "مزمز"