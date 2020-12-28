شاهد: تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا عقب إصابتها بكورونا

أعرب الفنان المصري "أبو"، عن قلقه تجاه الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال أبو، في تصريحات تلفزيونية إن : "صوت يسرا صعب جدًا ورغم أنه بدأ يتحسن قليلًا إلا أنها تعبانة جدًا جدًا"، مشيراً إلى أنه خلال حديثه معها، يجد مشكلة تنفسية لديها ولا تستطيع الكلام بشكل جيد.

وأفاد أبو، بأن يسرا تعاني من عدة أعراض، كارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس وتكسير في الجسم. على حد قوله. وفق "مزمز".

ويتواصل المطرب أبو، بشكل يومي مع يسرا، للاطمئنان على صحتها، كونه مصابًا وزوجته نهال لهيطة، بكورونا أيضًا.