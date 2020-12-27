رامز جلال يتلقى تحذيراً قبل رمضان 2021

تلقى الفنان المصري رامز جلال، تحذيراً بشكل مبكر، هذا العام قبيل شهر رمضان 2021، بسبب برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه، حيث حذره طارق سعدة نقيب الإعلاميين، من ظهوره في شهر رمضان الكريم دون الحصول على تصريح لمزاولة المهنة.

وأكد سعدة، أن رامز جلال لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، لتقديم أى برنامج مقالب في شهر رمضان المقبل. وفق موقع "في الفن"

وأضاف "أي ظهور لرامز جلال في أي برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتحديدًا أنه مقدم برنامج".

وأشار نقيب الإعلاميين " إذا كانت بعض البرامج للتشكيك والترفيه على المشاهدين فهذا مقبول ولكن لابد أن يحصل مقدمها على تصريح مزاولة المهنة، نتمنى أن تقدم الشاشات إعلاما هادفا وبرامج متنوعه في شهر رمضان الكريم.