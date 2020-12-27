ديانا كرزون بقفطان مغربي.. هل هي حامل؟

تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بإطلالة رائعة في حفل زفاف خاص، مرتديةً قفطان باللون الأسود مع تطريزات باللون الذهبي.

وتغزل جمهور الفنانة كرزون بجمالها، بعد ان شاركت مقطع فيديو من الحفل على حسابها الشخصي "إنستغرام"، وربطت شعرها للخلف بتسريحة منسدلة.

وأثارت من خلال الفيديو، جدلاً واسعاً، وذلك بسبب تساؤل عدد كبير من متابعيها عن حملها، ودارت أغلب التعليقات حول وجود انتفاخ في بطنها؛ ما دفع الجمهور لتوجيه أسئلة كثيرة عن حقيقة الأمر.

وجاء التعليقات على النحو التالي: "شكلك حامل .. نصحانه وحليانة"، وقالت متابعة: "غريب إلها بطن شكلها حامل". وفق "مزمز".

ومن جانبها لم ترد الفنانة الأردنية على هذه التعليقات ولم تنف أو تؤكد الخبر حتى هذه اللحظة، فيما ألمح عدد من رواد السوشال ميديا أن كرزون عادة ما تحب إخفاء تفاصيل حياتها الخاصة ولا تعلنها إلا في الوقت المناسب.