تراند اليوم : عمل فني جديد احتفاءً بالذكرى السادسة والخمسين لإطلاق الثورة الفلسطينية

نابلس/ الخليج 365

أعلن الفنان الفلسطيني من مدينة نابلس، نادر صايل عن الانتهاء من تسجيل عمله الجديد الخاص بالذكرى ال56 لإنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، بعنوان (السباع سباع).

وتحدث الفنان نادر صايل عن تفاصيل العمل بأغنيته الجديدة، والتي هي من كلمات وألحان وتوزيع في استوديو الشرق التابع للفنان أسامة قاسم من غزة، وإنتاج مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، أما التسجيل الصوتي فقد تم في أستوديو الفنان علاء رضا - نابلس .

وكما وأعلن الفنان نادر صايل عن عمل جديد وآخر بمشاركة مع مجموعة من زملائه الفنانين (الفنان علاء الجلاد، أحمد العامر، والفنان جميل الرموني) بعمل خاص للذكرى 56 لإنطلافة الثورة الفلسطينية أيضا، وأن العمل من توزيع الفنان فوزي الأسعد، وإنتاج ودعم من مفوضية الاعلام التابعة لحركة فتح.

وأوضح الفنان نادر صايل بأن هنالك مجموعة من الأعمال يتعامل فيها ولأول مره مع نخبة من الفنانين وقد تكتم عن الخوض في تفاصيلها والتي سيتم نشرها خلال العام الجديد 2021، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستكون مفاجأة للجمهور الفلسطيني.

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