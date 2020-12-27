تراند اليوم : عمل فني جديد احتفاءً بالذكرى السادسة والخمسين لإطلاق الثورة الفلسطينية

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نابلس/ الخليج 365
أعلن الفنان الفلسطيني من مدينة نابلس، نادر صايل عن الانتهاء من تسجيل عمله الجديد الخاص بالذكرى ال56 لإنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، بعنوان (السباع سباع).
وتحدث الفنان نادر صايل عن تفاصيل العمل بأغنيته الجديدة، والتي هي من كلمات وألحان وتوزيع في استوديو الشرق التابع للفنان أسامة قاسم من غزة، وإنتاج مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، أما التسجيل الصوتي فقد تم في أستوديو الفنان علاء رضا - نابلس .
وكما وأعلن الفنان نادر صايل عن عمل جديد وآخر بمشاركة مع مجموعة من زملائه الفنانين (الفنان علاء الجلاد، أحمد العامر، والفنان جميل الرموني) بعمل خاص للذكرى 56 لإنطلافة الثورة الفلسطينية أيضا، وأن العمل من توزيع الفنان فوزي الأسعد، وإنتاج ودعم من مفوضية الاعلام التابعة لحركة فتح.
وأوضح الفنان نادر صايل بأن هنالك مجموعة من الأعمال يتعامل فيها ولأول مره مع نخبة من الفنانين وقد تكتم عن الخوض في تفاصيلها والتي سيتم نشرها خلال العام الجديد 2021، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستكون مفاجأة للجمهور الفلسطيني.
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