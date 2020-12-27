خسر عمله وفقد والده ثم فاز بجائزة اليانصيب

تعرض معلم أمريكي، يدعى جو كامب، لعدة مصائب متتالية خلال عام 2020 الجاري، إذ فقد عمله بسبب وباء فيروس كورونا ، وبعد ذلك توفي والده.

وكان كامب يعمل في حضانة أطفال منذ 20 عام، لكنه فقد عمله فيها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبعد ذلك توفي والده.

وقال كامب، لشبكة "سكاي نيوز"، إن الأحداث التي وقعت معه خلال 2020 وضعته في مكان مظلم، لكن أفراد عائلته وأصدقائه قدموا الدعم المعنوي له، وحثوه على أن يستمر في الإيمان بذاته وقدراته.

وحدثت المفاجأة بإعلان وسائل إعلام أميركية أن كامب الذي يعيش في ولاية نورث كارولينا نال جائزة يانصيب بقيمة 250 ألف دولار أميركي.

وكان المعلم كامب يعتاد المشاركة في جوائز اليانصيب، وذهب الخميس الماضي لشراء بطاقتين للجائزة جريا على عادته، وتبين له الآن أن الأولى لم تربح، لكن وقع الدهشة كان كبيرا عليه عندما أدرك أن البطاقة الثانية فائزة.