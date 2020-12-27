تراند اليوم : بالفيديو: سيدة تطلب من زوجها الزواج بثالثة على الهواء مباشرة

الرياض - وكالات

طالبت امرأة سعودية زوجها بان يتزوج من فتاة ثالثة ، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة رسالة السعودية.

وقالت المرأة وتدعى ام عبد العزيز وهي من سكان مدينة حائل إنها تتمنى أن يتزوج زوجها عليها بثالثة؛ ليريحها من ضغوط ومضايقات زوجته الأولى.

وأضافت خلال المداخلة الهاتفية أن إيجابيات التعدد أكبر من سلبياته.

وأشارت إلى أنها تشعر مع زوجها براحة كبيرة، ولديها ولد منه، وأنه يعدل بينها وبين زوجته الأولى في كل الأمور، "إلا أن مشكلتها الوحيدة في زوجته الأولى، وما تقوم به من مضايقات وسب وشتم له بشكل مستمر".

وقام مذيع البرنامج بالدعاء لها بـ"أن ينتقم الله من الزوجة الأولى ويقهرها أكثر، بأن يتزوج عليها الثالثة".

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وأثارت السيدة التي تقيم في منطقة حائل السعودية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مداخلتها.