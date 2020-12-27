تراند اليوم : حساب المواطن برقم الهوية حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الثالثة ، الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية في برنامج “حساب المواطن”

حساب المواطن برقم الهوية حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الثالثة ، الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية في برنامج “حساب المواطن”،أكد برنامج “حساب المواطن”، علي الموقع الإلكتروني له، أنه يمكن لعائلة فاقد الأهلية، القيام بالتسجيل في الحساب، للحصول علي الدعم، مع إضافة الوثائق التي تثبت صحة ذلك.

كما أعلن برنامج “حساب المواطن”، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأثنين الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية وهي:-

· صك شرعي بعدم الأهلية.

· مستند من المستشفى المتواجد به، يوضح الحالة المرَضية له.

أما خطوة التسجيل بالبرنامج، تتم من خلال:-

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· زيارة موقع البوابة الإلكترونية لبرنامج “حساب المواطن”.

· اختيار (متزوج) من قائمة “بيانات عامة”.

· اختيار (نعم) لسؤال “هل عائل الأسرة فاقد الأهلية؟”.

· إضافة الوثيقة المطلوبة لذلك في آخر مرحلة.

الهدف من برنامج حساب المواطن

· العمل علي تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين.

· رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين.

· تشجيع وتحفيز المواطنين علي الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة، حيث يشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

· أن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين.

· مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.

· لابد لكل مسجل بالبرنامج من زيارة الموقع الإلكتروني، للبرنامج لمعرفه نتيجة أهليته.

· كم يوفر البرنامج فرصة التواصل، مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم 19912.

وقام برنامج حساب المواطن، بإعلان نتائج الأهلية للدورة الثالثة، ويمكن معرفة الأسماء من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح برنامج حساب المواطن، من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أمس الثلاثاء أنه يُمكِن للمُسجلين الإطلاع على النتائج، من خلال دخولهم علي حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية.

كما قام الحساب الرسمي لخدمة العملاء، لبرنامج “حساب المواطن”، بالإعلان عن نتيجة الأهلية، وأنه سيكون قبل دورة الدفع القادمة، في 11 من شهر فبراير القادم.ومن المقرر أيضآ صرف “البدل” بصفة دورية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يصرف في يوم قبله أو بعده، إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع بالمملكة. كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بأنه في حالة قبول الاعتراض فإنه سوف يتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد على الفور وبأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من يوم صدور نتيجة الأهلية حتى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

حيث أشار برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه يتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

رابط حساب المواطن من هنا