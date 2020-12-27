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تراند اليوم : تعرف على الدولة التي لم يتبق فيها قطرة ماء

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لم يعد لدى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا ما يكفي من المياه سوى لأقل من 95 يومًا فقط، حيث أعلن مسؤولو الدولة الأفريقية أنه لم يتبق سوى 95 يومًا حتى تصل العاصمة إلى "يوم الصفر"، وبذلك ستكون أول مدينة كبرى فى العالم سينفذ منها الماء.

وقالت مجلة "التايم" الأمريكية، إنه ما لم يقم السكان بخفض الاستخدام اليومي للمياه بشكل جذري، فإن عمدة المدينة "باترشيا دي ليل" تحذر من أن 4 ملايين شخص ستنفذ منهم المياه بالتحديد يوم 22 أبريل المقبل.

وأشارت "تايم" إلى أن هذه الحسابات حقيقية وتتم كل أسبوع على أساس الاستهلاك اليوم واحتياطي المياه، وفي الثامن من يناير عدّلت عمدة كيب تاون التاريخ من 29 أبريل إلى 22 أبريل، بناء على الارتفاع في الاستخدام اليومي في أنحاء المدينة.

وأوضحت بلدية كيب تاون، إنه لتدارك تلك الأزمة، سيتم تقليل المخصص اليومي للمياه لكل منزل بدلًا من 87 لترًا، إلى 50 لترًا، في اليوم الواحد، ابتداء من شهر فبراير المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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