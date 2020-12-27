تراند اليوم : بالفيديو.. غادة عبد الرازق تعترف بإصابتها بمرض خطير

كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن إصابتها بمرض خطير في عينها. غادة قالت أن الناس تحكم وتتكلم كثيرا دون أن تعرف حقيقة أوضاع الأشخاص. مؤكدة أنها تتعالج منذ 3 سنوات، ومن المفترض أن تخضع لعملية دقيقة في عينها، لكنها تؤجل الموضوع مراعاة لعدم قطع أرزاق العاملين برفقتها في الأعمال التي تلتزم بتصويرها، والتي توفر فرصة عمل لمئات الأشخاص.

وأضافت أنها كانت تشعر بالخوف الشديد على نفسها وحديث الطبيب الأول معها أصابها بالرعب فقررت وقتها إلغاء كل نشاطتها إلى ان طمأنها الطبيب الثاني فقررت العودة عن قرارها وبالتالي دخول السباق الرمضاني المقبل