تراند اليوم : حلاق يستخدم الساطور والمطرقة لقص شعر الزبائن..شاهد الفيديو!

يعد الساطور من الأدوات الحادة التي تستخدم في اغلب الأحيان لدى بعض العصابات الإجرامية ىمن أجل تنفيد عملياتهم، أو كذلك لغرض تهشيم العظام في المطبخ أو في محلات الجزارة واللحامين.

إلا أننا في هذا المقال سوف نعرض لك طريقة جديدة وغريبة في نفس الآن، يتم من خلالها استخدام الساطور في تقطيع الشعر. وتتجلى هذه الطريقة في تقطيع الشعر وتصفيفه!

ففي الفيديو التالي ستجدين حلاقا نسائيا، يقوم بقطع شعر إحدى الزبونات وتصفيفه بالساطور بطريقة محترفة. وثقة بالنفس نظرا لكون الأداة المستعملة خطرة ويمكن في أية لحظة أن تقع منه أو يطرأ خلل يجعله يفقد توازنه فتسقط على رأس المرأة.

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ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية،تم نشر مقطع الفيديو عبر تويتر من قبل أحد مستخدميه والذي أثار ضجة كبيرة عبر الإنترنت، حيث بدا الحلاق في مقطع الفيديو وهو يدق بالمطرقة على الساطور المستخدم في تقطيع اللحم ليتطاير الشعر في جميع الاتجاهات.



هذا وتبدوا المرأة المتواجدة في المقطع، بكامل أريحيتها ودون تخوف. الأمر الذي أثار استغراب العديد من المشاهدين والمتفاعلين مع الفيديو. فأغلب المعلقين عبروا عن رهبة كبيرة تجاه الأمر، قائلين بأنه من المستحيل لهم أن يخوضوا نفس التجربة لما لها من مخاطر كبيرة حسب وجهة نظرهم.

فيما تفاعل آخرون مع المقطع بشكل إيجابي، مبدين استعدادهم الكامل لتجريب شيء مماثل لما جاء في مقطع الفيديو. خصوصا وأن النتيجة النهائية كانت مرضية للغاية، حيث بدا شعر المرأة في حلة جميلة ومرتبة، وكأنها قامت بتصفيفه لدى أفخم الصالونات.

ماذا عنك؟ ألا تظنين أن هذه الطريقة مثالية للحصول غلى شعر ملفت وبراق؟ أم أنك تفضلين التوجه إلى مصفف شعرك المعتاد في الصالونات النسائية المعروفة، التي تنهج طرق التصفيف المألوفة والطبيعية؟