شاهد: الفنان محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة "فلسطين أنت الروح"

تحت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية ، طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف الملقب بمحبوب العرب، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتر من أغنيته الجديدة "فلسطين أنت الروح".

وظهر الفنان الفلسطيني محمد عساف في كواليس أغنيته " فلسطين أنت الروح "، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشرها.

وكتب الفنان عساف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:" قريبا....فلسطين انتِ الروح.. برعاية وزارة الثقافة الفلسطينية".

وكتب كلمات أغنية فلسطين أنت الروح ، سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمود عمار، وإشراف أنس النجار وأخرج الكليب أحمد الوحيد.

وهنأ عساف جمهوره بعيد الميلاد والعام الجديد حين نشر صورة له من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة “فلسطين أنتي الروح” كاتباً:” يسعد كل أوقاتكم. سنة ٢٠٢٠ الصعبة قربت تخلص… أملنا بالله تكون السنة الجاي سنة خير على الجميع… و سنة مليانة نشاط و كل جديد”.

وبمعايدة خاصة لعيد الميلاد المجيد هنأ الفنان جمهوره ونشر صورة من المناسبة كاتباً:” لكل الأحبة و الأصدقاء المحتفلين بعيد الميلاد من بيت لحم إلى القدس إلى غزة و في فلسطين و كل العالم.أعيادا مجيدة,و كل عام و أنتم بخير”.

يذكر أن الفنان عساف كان قد قام بإنجاز العديد من الأعمال الفنية التي تعبر عن وقوفه بجانب قضيته الفلسطينية التي ينتمي إليها.