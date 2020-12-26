شاهد : محمد رمضان يفاجئ متابعيه بإطلالة مثيرة بعيدًا عن الفن

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بإطلالة جديدة بعيدًا عن أجواء الفن والأغاني التي تميز بها خلال الفترة الأخيرة، ما حقق تفاعلًا كبيرًا وواسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في أحد المطاعم التي يديرها الطاهي الشهير الشيف نصرت.

ونشر محمد رمضان على حسابه في انستجرام مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتناول قطعة لحم صغيرة من يد الشيف نصرت بطريقة غريبة.

وتظهر الصور أن محمد رمضان كان برفقة العديد من الضيوف على طاولة المطعم التي وجد عليها العديد من الأصناف أهمها اللحم الأحمر.

وأظهر الفيديو لحظة التقاط محمد مضان لقطعة اللحم ومن ثمن ابعاد وجهه عن السيخ الذي كان يمسكه الشيف نصرت ومن ثم بدأ بمضغها بسرعة على أنغام "إحدى أغانيه الشهيرة.

وحقق فيديو محمد رمضان تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث تخطى أكثر من 2.3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.