تراند اليوم : ماذا قال وائل جسار عن أول حفلة له في السعودية؟

كشف الفنان وائل جسار أنه بدأ يفكر جدياً في خوض تجربة التمثيل في حال كان العرض مناسباً ويضيف إليه كفنان.

وقال جسار إن لديه قدرات تمثيلية، كما أن الجمهور بدأ يشجعه أكثر من ذي قبل لدخول مجال التمثيل وهو بانتظار الفرصة المناسبة.

وتطرق الفنان اللبناني إلى الحفل الكبير الذي أحياه للمرّة الأولى في السعودية، خصوصاً أنه كان من الفنانين القلائل الذين يحيون حفلاً بهذا الحجم.

وما لفت جسار في حفل السعودية هو "حجم المحبة والتقدير والتفاعل" الذي لمسه من الجمهور السعودي الحاضر، إذ شعر وهو يغني كأنه في مهرجانات كقرطاج أو موازين خصوصاً أن الجمهور ردد معظم أغنياته التي يحفظها عن ظهر قلب وقال: "هذا الشعب لم يظهر لي إلا المحبة والدعم والناس غمروني بلطفهم.

وتحدث وفي ذات السياق عن الأغنية الخليجية والتي تضمنتها ألبومات سابقة له من خلال أغنيتيْ "عزوبية" و"حارق دمهم" متمنياً أن يحقق في الخليج ذات النجاح الذي حصده في مصر.

اقرأ أيضاً

اعترف أنه ليس ضليعاً باللهجة الخليجية لكنه يتشرف بتعلمها وإتقانها لتكون له "بصمة" في الأغنية الخليجية في المستقبل وبالمثابرة سيصل لذلك، مشيراً إلى أنه يحضر لإطلاق أغنيتين باللهجة الخليجية في الفترة المقبلة.

وتربط جسار علاقة صداقة مع عدد من الفنانين الخليجيين من بينهم عبدالله رويشد وحسين الجسمي.

وذكر أن في جعبته العديد من الأغنيات التي يستعد لإصدارها وهي بلهجات متنوعة منها اللبنانية والمصرية.