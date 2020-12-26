تراند اليوم : الجمهور يضع هنيدي في مأزق جديد.. فهل يفي بوعده؟

من جديد يجد الفنان #محمد_هنيدي نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعدما نفذ الجمهور الشرط الذي اشترطه من أجل عودة إحدى شخصياته الفنية مرة أخرى.

تلك القصة التي تعود إلى شهر فبراير الماضي، حينما سألته واحدة من جمهوره عن الطلب الذي يطلبه من أجل إعادة تقديم شخصية "#خالتي_نعيمة" التي ظهرت في #مسرحية_ألابندا قبل 17 عاما.

حيث أجاب هنيدي بأنه في حال وصلت إعادة التغريد إلى 40 ألف تغريدة سيعيد تقديم الشخصية بعد شهر رمضان المقبل، وهو ما نجح فيه الجمهور بالفعل بعدما وصلت إعادة التغريد إلى الرقم المطلوب وتجاوزته بتغريدات قليلة.

ليصبح هذا هو الأمر الثاني الذي بات لزاما على هنيدي أن يقوم به استجابة لرغبة الجمهور، بعدما كان الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" هو التحدي الذي قبله الجمهور وحقق مطلب هنيدي.

إلا أن هنيدي الذي يواصل تصوير مسلسل "أرض النفاق" في الوقت الحالي، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، لم يعلن بعد عن أي خطوة جديدة في سبيل تنفيذ الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

اقرأ أيضاً

غير أن الأمر يختلف هذه المرة، خاصة أنه حدد موعداً من أجل عودة شخصية "خالتي نعيمة"، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، دون أن يكشف عن العمل الذي ستظهر الشخصية من خلاله.

وعلى الجانب الآخر، أعلن هنيدي عن مسابقة لقصار القامة فقط، سيعلن عنها من خلال صفحة مسلسله الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن تكون الجائزة هي حضور يوم في تصوير المسلسل، على أن يقوم الفائز بتصوير مشهد من مشاهد هنيدي القديمة بصحبته ويتم نشره عبر صفحته الرسمية.

تغريدة هنيدي