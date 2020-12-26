تراند اليوم : ارطغرل 116 :: ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : تورغت يتزوج خاتون ويقتل ماريا

متابعات/ الخليج 365 /مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 116 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 116 مترجم من الجزء 4 .

ويتحول الصراع في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 116 ،بعد قتل ارطغرل للخائن سعد الدين كوبيك لقتال شرس وصراع جديد مع الصليبين وتحديداً حاكم بيلاجيك الذي استعان بالامبراطور وطلب جيشاً كبيراً لمواجهة وتخريب سعي ارطغرل لاقامة وطن ودولة جديدة في سوغوت .

ويعود السلطان غياث الدين إلى قونية ، ويتسم عهده بالقوة ، ويتزوج إمرأة وينجب منها ثلاثة أبناء ، ويبدأ بالتجهز لصراع جديد مع المغول الذين يبدأون السعي للتوسع في الاناضول ، ودخول سيفاس.

ويبدأ في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل تورغت حياة جديدة ويتزوج ايكيزخاتون، ويقتل ماريا لتأمرها مع حاكم بيلاجيك.

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