تراند اليوم : 7 أشياء ممنوعة على مضيفات الطيران

قلع حوالي 42 ألف طائرة حول العالم يومياً، ويسافر على متنها مليونان ونصف المليون مسافر تقريباً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من مضيفات الطيران اللواتي يعهد لهن بمهمات عديدة تتعلق بأمان الرحلة، ومساعدة المسافرين، لكن هناك العديد من القواعد التي يخضعن لها ولا يمكنهن تجاوزها.

الترويج

لا يسمح لمضيفات الطيران بالترويج لأي منتج أو خدمة، وفي حال حاولت بيعك أي شيء، فلا تترد في تقديم شكوى إلى الشركة.

البقشيش

لا تحاول إعطاء أي مضيف أو مضيفة طيران بقشيشاً، لأن الخدمات التي يقدمونها لك على متن الرحلة، تقع ضمن عملهم الأساسي، ولا يسمح لهم بقبول "بقشيش".

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الاستفادة من الرحلة

لا تستطيع مضيفات الطيران الاستفادة من وظيفتهن في الحصول على رحلات مجانية لأصدقاء أو مقربين، أو حتى نقل أشياء عبر الرحلة.

وتحصل المضيفات أنفسهن على رحلات مجانية، لكنها يجب أن تكون لأهداف لا علاقة لها بالعمل، أي لقضاء العطلات فقط، وليست رحلات عمل.

الأمن

بخلاف ما قد يظهر في بعض الأفلام، فإن مضيفات الطيران لا يمكنهن أن يحملن إلى الطائرة أي أمتعة مخالفة، حيث يجب أن تمر على التدقيق الأمني أولاً.

قمرة القيادة

رغم أن المضيفات يتحركن بحرية على متن الطائرة، لكن لا يسمح لهن بدخول قمرة القيادة كيفما اتفق، بل عليهن تتبع الإشارات التي تظهر على باب القمرة، وتلك الإشارات تحدد من يسمح له بالدخول ومتى.

الزي الرسمي

على مضيفات الطيران الخضوع لقواعد عملهن، طالما أنهن يرتدين الزي الرسمي لشركة الطيران، حيث لا يمكن أن يظهرن به في حانة أو الجلوس في بهو فندق وطلب مشروب.

الإفراط في تناول الخمر

لا تستطيع مضيفات الطيران السماح لأي راكب بشرب الخمر أكثر من حد معين، ولا يسمحن له بفتح زجاجة خمر جلبها معه، بل سيكون مصيرها سلة القمامة.

كما لا يسمح لمضيفات الطيران بالشرب مع الركاب.