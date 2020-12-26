تراند اليوم : القصة المربعة خيار النجمات العربيات لهذا الموسم

يبدو أن القصة المربعة هي المفضلة لدى النجمات العربيات هذا الموسم، فهي تبرز قسمات الوجه وتضفي طابعاً عصرياً على الإطلالة. يمكن تطبيق هذه القصة على كافة أنواع الشعر وهي تناسب مختلف أشكال الوجوه، كما يسهل تسريحها بأساليب مختلفة للحصول على إطلالات متجددة على الدوام.

كانت النجمة اللبنانية قمر آخر من اعتمد هذه القصة مؤخراً بعد أن بدّلت لون شعرها من البني إلى الأسود. وقد لفتتنا النجمة الإماراتية أحلام في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" باعتمادها التسريحة المربعة التي أضفت لمسات من النعومة على شكل وجهها محوّلةً إياه إلى الشكل البيضاوي وهو الشكل المثالي للوجه.

النجمة الإماراتية أحلام

الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تبنّت القصة المربعة على مراحل، فقد قصّت شعرها الطويل إلى مربع طويل أولاً ثم اعتمدت تسريحة مربعة أقصر وصلت إلى حدود ذقنها وساهمت في إبراز تناسق شكل وجهها.

الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم

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النجمة اللبنانية ديانا حداد تخلّت أيضاً عن شعرها الأسود الطويل لتختار تسريحة مربعة متوسطة الطول أضفت لمسات شبابية على إطلالاتها اليومية.

النجمة اللبنانية ديانا حداد

أما المغنية المغربية بسمة بوسيل التي تحوّلت إلى مجال تصميم الأزياء، فقد اعتمدت بدورها القصة المربعة مع لون شعر كستنائي تناسق بامتياز مع لون بشرتها.

المغنية المغربية بسمة بوسيل

الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، تبنّت بدورها القصة المربعة التي اعتادت اعتمادها بأطوال مختلفة كونها تتناسق بامتياز مع قوامها وشكل وجهها. فهل ستعتمدن هذه القصة على طريقة النجمات العربيات؟

الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن