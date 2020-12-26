تراند اليوم : توقعات بابا فانغا 2021

على الرغم من مرور 22 عاما على وفـاتها، لا تزال العرّافة البلغارية “بابا فانغا” تثير الجدل قبيل مطلع كل عام، بتنبؤاتها، تنبأت العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا بعدة أمور ثبتت صحتها ومنها ظهور تنظيم “داعش”،ولدت العرافة بابا فانغا واسمها الحقيقي هو فانغيليا باديفا غوشتيروفا في بلغاريا عام 1911 وتوفـيت عام 1996، وكانت مقصدا للمشـاهير والساسة، بما في ذلك قــادة بعض الدول لفترة طويلة من الزمن، كانت محل اهتمام الإعلام بسبب ما تـملكه من قــوى خـارقة، ولها تسجيلات مرئية تحظى بإقبـال كبير في الإنترنت، فضلا عن الأفلام الوثائقية عنها والبرامج التلفزيونية، وسوف نتعرف في هذا المقال عن توقعاتها للعام القادم 2021.

سلسلة توقعات خطيرة للعرافة البلغارية للعام 2021

عام 2021 على الأبواب لذا يبحث الكثير عن التوقعات التي سوف تحدث في هذا العام ومصيره من الأحداث العظيمة، ولا سيما توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا وذلك لصدق معظم توقعاتها وبالفعل توقعت سلسلة من التوقعات ذات الشأن الكبير وحدثت، لذا سوف نذكر هنا التوقعات التي توقعتها للعام الحالي 2021 وهي كالتالي:

سيشهد العام بداية سقــوط الاتحاد الأوروبي

انهيار في العملات الرئيسية في العالم وصعود قوي للمعادن

محاولة اغتـيال في بداية العام تحديداُ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و أحد المقــربين منه سيشكل تهـ.ـديدا على حيـاته

الرئيس الأميركي سيـصاب بمـرض غامـض سيجـعله أصم وسيعاني من صـدمة دمـاغية

العالم سيعاني كثيرا من الأحداث الطبيعية العـظيمة والتي ستغـير طبيعة وسلوك البـشر بشكل دائم

سيكون هناك انقـسامات حادة في الـعقائد بين البشر

توقعات بابا فانغا 2021 لامريكا

توقعت العرافة والكاهنة البلغارية للولايات المتّحدة بأنّ هناك حاكم جديد سيحكمها في القرن الواحد والعشرين، وسيجعل منها أكثر عرضة للحروب والنزاعات، وستخسر الكثير من الأموال، والجنود في تلك الحرب، ومن الممكن أن يكون مقصدها الحرب ضد العراق التي خاضها جورج بوش الابن

أيضًا تكهنت فالغا للولايات المتحدة بأنّ هناك رئيس سيحكمها سيجعل من المشرق العربي ساحة قتال وسيخوض الجيوش العربية الكثير من المعارك فيها، ومن الملفت انّها كانت تقصد الحرب في سوريا.

أبرز توقعات العرافة بابا فانغا

أذهلت الناس العرافة العمياء العالم بتوقعاتها منذ السنين الماضية الى وقتنا الحاضر، ونالت شهرة واسعة بسبب توقعاتها التي تحدث حتى بعد وفاتها منذ أربعة وعشرون عام الى يومنا هذا، وذكرت بابا فانغا بأن كانت أولى توقعاتها في الأيام التي فقدت خلالها بصرها، وفي حينها رأت بأنها قادرة على شفاء الناس وتوقع المستقبل، إذ ادّعت بأن لها عدة قدرات غير عادية، وأنها ترى مخلوقات غير مرئية وهذه المخلوقات تقدم لها معلومات عن الناس والأحداث، ومن أبرز التوقعات التي تم ذكرها على لسانها:

توقعت حدوث هجمــات 9/11 وتسـونامي الذي ضـرب العالم في ثاني يوم من أعياد الميلاد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توقعت العرافة بابا في عام 1970 ان يكون مجمل اقتصاد الصين هو 4.1% من اقتصاد العالم وزيادة النسبة بشكل فلكـي إلى 15.6 بحلول عام 2015.

تنبؤها بأنفـجار مفــاعل “تشارنوبل” النـووي في العام 1980 وبالفعل انفـجر المفـاعل النــووي في عام 1986

تنبــأت بخــسارة ألمانيا في الحـرب العالمية الثانية الامر الذي استخـف به “ادولـف هـتلر” حينذاك تنـبأت بتفـكك الاتـحاد السوفيتي و كان ذلك قبـل تفككه عام 1991.

كما تـنبأت عام 1980 بغـرق غـواصة روسية نـووية و بالفعل غـرقت الغــواصة الروسة النـووية “كروسك” وذلك في عام 2000 و كان التــنبأ ” ستغــطي المياة كورسك و سيـبكي عليها العالم اجمع”

تـنبأت العـرافة في عام 1989 بسقوط بـرجي مبني التجارة العالمي بنيويورك و كان التنــبأ”رعــب الشقـيقان الأمريكيان سيسـطان بعد اصـابتهما بالطيور الفـولازية” وبالفعل وقـع الحـادث في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001.

تنبـأت بوصول الرئيس الامريكي “باراك اوباما” الحكــم و كان التنـبأ ” البيت الابيض! سيكون فيه رئيسا اســوداً”

كما تنـبأت بحـدوث تسـونامي و الاحتباس الحـراري في خمــسينيات القـرن الماضي وكان التـنبأ ” أن المناطق البـاردة ستصـبح دافـئة، ستستـيقظ البـراكين و مـوجة عمـلاقة ستغــطي سـاحلاً كبيراً و كل شيـئ سيخـتفي تحـت المـاء ” و بالفـعل وقع حـادث تسـونامي عام 2004 و كان حـادثاً مدمـرا عمـلاقا يضـرب ساحل تايلاند و كل شيئ يخـتفي تحـت الماء

لم يسـلم عام 2020 من تنـبؤات فانغا الصـائبة وذلك لتفـشي فيروس كورونا في العالم حيث تـنبأت العـرافة بأنتـشار فيـروس او مـرض خطـير ينـتشر في دول العالم عام 2020 و ليس له عـلاجاً

تنبأت بأنهـيار العمـلة الامريكية “الدولار” و تزعـم الصين علي العالم اقتـصاديا و عسكريا

كما تنـبأت بإصــابة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمـرض خطـير و غامـض يتركه اصـم، الى ورم يصـيبه في المـخ.

تنبأت بمحـاولة اغتـيال للرئيـس الروسي “فلاديمير بوتين” ويأتي اغتيـاله من داخل الكــرميلن

كما تنبأت بغـرق أراضي كـثيرة بعد ذوبـان قمـم قطبية وارتفاع مسـتويات الماء بالأرض بشكل كبير.

تفكك الاتحاد السوفيتي بشكل كامل

فوز الروسي بوليسيان ياتسن في الانتخابات الروسية.

حددت تاريخ وفاة ستاليني وهو ما حدث بالضبط كما قالت.

تنبأت بفوز توبالوف ببطولة العالم للشطرنج.

سوف تعوي الذئاب في الحرش، وقد استخدمت كلمة وهي بوش في الإنجليزية، وذلك بالإشارة لانتخاب جورج بوش، وأضافت بان هنالك دماء أبرياء سوف تسيل.

قالت فانغا بأن في عام 2016م سوف يغزو المسلمين أوروبا وتغير شكل أوروبا التي نعرفها به وتتلاشى، وحملة دمار سوف تستمر لسنوات مما يدفع سكان القارة للرحيل، لتصبح القارة فارغة بشكل كامل تقريبا.

عام 2023م سوف يتغير مسار الأرض.

عام 2025م سوف يصبح عدد سكان أوروبا صفر تقريبا.

عام 2028م سوف يطير البشر الى كوكب الزهرة بحثا عن موارد جديدة للطاقة.

عام 2033م سوف يرتفع منسوب المياه العالمي، وسوف يذوب الجليد القطبي وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

عام 2043م سوف يكتمل تحول أوروبا لخلافة اسلامية، وسوف تكون روما هي العاصمة ويزدهر الاقتصاد تحت الحكم الاسلامي.

عام 2066م سوف تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية سلاح سوف يغير المناخ، ويستخدم لأول مرة في محاولة منها لاسترداد روما واعادة المسيحية.

عام 2076م الشيوعية سوف تعود الى اوروبا وكافة دول العالم.

عام 2084م سوف تولد الطبيعة من جديد، ولا أحد يعرف ما يعنيه ذلك الى الوقت الحالي.

توقعات بابا فانغا البلغارية القريبة

توقعات العرافة فانغا للعالم في الأعوام القادمة القريبة وهي غريبة بعض الشئ، ولكن بالرغم من غرابة بعض تنبؤاتها السابقة الا انها بالفعل حدثت، وهذه أبرز هذه التوقعات:

1- ستُكتشف الحياة في الكون وفجأة سيتضح كيف ظهرت الحياة على الأرض لأول مرة وسيتواصل الناس مع أشقائهم الروحيين من عوالم أخرى

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2- إعادة بناء الإتحاد السوفياتي في الأول من 2023 ولا يعرف ما هي التحالفات التي ستظهر من جديد

3- سنرى قطارات تسير على أشعة الشمس

4- سيتوقف إنتاج البنزين وتستقر الأرض

5- تنين قوي سيحكم البشرية وسيتحد العمالقة الثلاث وسيصدرون عملة واحدة موحدة للأرض وسيكون ليها الكثير من الأرقام

6- التنين قد يكون الصين روسيا والهند

7- في بداية 2024 سينتهي مرض السرطان من العالم.

توقعات ذكرتها العرّافة البلغارية

مع مجموعة من التوقعات التي تم ذكرها على لسان العرافة البلغارية في السنوات السابقة وحتى هذه السنوات الحالية بعد وفاتها بكثير الا أنها توقعت كل هذه الأحداث من خلال كتاب لها ذكرت فيه جميع توقعاتها، وقد تناولت مجموعة وسلسلة جديدة من التوقعات أيضاً وأبرزها:

ظهور شخصية دينية عراقية سوف تهدد وترعب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي.

عواصف جليدية تغطي عدة مدن كبرى في روسيا، والدولة سوف تعلم حالة الطوارئ العاجلة.

انهيار سد افريقي تغطي مياهه مساحات واسعة من الأراضي والبيوت المجاورة في عدة دول.

الكيان الاسرائيلي يتوسع على حساب دول الجوار، وانتفاضات في عدة دول عربية منها مصر والاردن وسوريا ولبنان.

الاعلان عن أول دولة بسيادة كردية، وتضم عدة أراضي عراقية وتركية وسورية.

ازمات اقتصادية حادة سوف تضرب كلا من المانيا وفرنسا واسبانيا.

ايران تبدأ للمرة الأولى في تجربة سلاح نووي جديد ومرعب، وتهدد بضربه في قلب الكيان الاسرائيلي.

وفاة شخصية كبيرة من الاسرة الحاكمة السعودية، مع اختلافات وفوضى عارمة في عدة مدن سعودية.

انحسار في مياه نهر النيل والفرات، وذلك بسبب اقامة السدود الضخمة التي تؤدي لعطش عدة دول مجاورة وفقر شديد يهدد آلاف السكان.

اغتيال أحد رؤساء الدول ولم يتم تحديد سواء أكان عربي أو اجنبي وعلى أنظار العالم بالنقل المباشر.

وفي نهاية المقال نستشهد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: “من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا”، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم” و عن النبي صلى الله عليه وسلم “من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ” وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ”، والمقصد هنا أنه لا يجب علينا تصديق ما يقوله العرّافون والأخذ بتلك التكهنات والتوقعات كما لو أنها حقائق كاملة، فعلم الغيب عند الله وحده ولا يعلمها سواه.