نجوى كرم تكشف موعد طرح كليب معذور قلبي

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم مساء الجمعة موعد طرح كليب أغنية معذور قلبي والذي تعاونت فيه مجددا مع المخرب اللبناني وليد ناصيف.

أغنية معذور قلبي للمطربة نجوى كرم من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون ، حيث كانت الفنانة اللبانية قد قامت بتصوير الأغنية في مرفأ بيروت الذي تعرض قبل أشهر لانفجار شديد راح ضحيته المئات بين قتيلا وجريح.

وقالت نجوى كرم خلال تصوير أغنية معذور قلبي لعدد من وسائل الاعلام إن اختيار مرفأ بيروت هو رسالة تحدي لإعادة الفرح والسرور للمدينة الحزينة ، وإعادة إحياء الافراح رغم الدمار ، متمنية ان يحل العام الجديد والعالم بأسره يعيش في سلام وحب.

كلمات الأغنية معذور قلبي

معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبو ساكن فيي خود الروح خود الدم بالعشرة ببصم بصم مطرحك بضلوع القلب محفور جوا العضم عذّب قلبي عذّب ع حسابك يا حبيّب يشهد ربي مسروق قلبي مسروق حبك بلاني بالشوق والحلا شوف ولا تدوق جنّني الحليوه اخد عقلي وحناني مشيبني قبل اواني وعيوني ما تدوق النوم لأجل عينو سهراني ما ريد غيرو ما ريد هو حبيبي الوحيد وانكتبلي عمر جديد لما شفت عيونو مالك حل مالك حل والحلا سكر عالحل بحبو من قلبي بحبو حبيبي يا عطر وفل